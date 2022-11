Laurens Sweeck heeft stijgende lijn te pakken: “Perfecte week achter de rug”

Video

Laurens Sweeck heeft vandaag zijn tweede dagoverwinning in de wereldbeker dit jaar gegrepen. In de GP Beekse Bergen liet hij zien ondanks een paar dagen ziek te zijn geweest in blakende vorm te verkeren.

Ook na de jaarmarktcross in Niel, afgelopen vrijdag, gaf Sweeck aan met ziekte gekampt te hebben. Weerslag op zijn resultaten heeft dat echter niet. “Ja, kan niet beter. Ik denk dat ik een perfecte week achter de rug heb. Ik had het niet echt verwacht. Het klinkt misschien raar, maar ik ben echt wel wat ziek geweest en ik voelde mij niet honderd procent. Ik denk dat de conditie blijkbaar wel goed genoeg is om dat boven te komen”, vertelt hij aan WielerFlits.

Toch liep de koers niet helemaal gesmeerd voor de 28-jarige Belg. “Ik voelde me minder dan vrijdag, maar ik zat wel goed in de wedstrijd. Ik moest even van fiets wisselen want ik wilde iets hardere banden. Het stuur van die fiets zakte een beetje, dus toen moest ik weer wisselen. Daar verloor ik even wat, maar de winnaar heeft gelijk dus het is denk ik wel goed gekomen” stelt hij in het flashinterview lachend.

In de eindsprint die moest uitwijzen wie de overwinning greep, koos Sweeck voor een lange sprint en wist hij Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout af te houden. “Ik dacht dat ik vrij vroeg aanging, maar we kwamen die laatste bocht hard uit en het was daar lastig om in het wiel te blijven. Toen leek het alsof Michael (Vanthourenhout, red.) gelijk de sprint begon, maar hij versnelde even en ging niet echt dus toen ging ik vol gas aan.”