Laurens Sweeck wint in Niel na ziekte: “Twee dagen niet fietsen kan soms helpen”

Laurens Sweeck pakte vandaag zijn tweede overwinning van het seizoen. In de Jaarmarktcross in Niel rekende hij in de slotronde af met Lars van de Haar. Nochtans was hij de afgelopen week niet helemaal fit, vertelde hij in het flashinterview na afloop.

“Ze zeggen dikwijls tegen me dat ik me in moet houden op training, dat dat loont. Misschien moet ik die mensen toch eens gelijk geven”, begint een lachende Sweeck zijn verhaal. “Het is niet dat ik doodziek was, maar ik heb twee dagen niet op mijn fiets gezeten. Ik ben dat dat niet gewend, maar je ziet dat dat ook weleens kan helpen.”

Sweeck maakte het verschil met Van der Haar in de zandstrook, kort voor de finish. “Als je daar echt een goede beurt maakt, kon je wel een paar seconden pakken”, aldus de crosser van Crelan-Fristads, die eerder in de wedstrijd ook al een tijdje solo op kop lag. “Ik denk dat ik daar (in de zandstrook, red.) eerder ook wegreed. Dat was vroeg, het was nog lang. En er stond best wel wat wind, dus als je met twee, drie man wat kon overpakken, was je wel in het voordeel. Ik moest ook wat doseren, ik zat wel op de limiet. Anders had ik ze niet laten terugkomen.”

Door zijn zege in Niel is Sweeck ook de nieuwe leider in de Superprestige. “Dit is toch wel een van mijn hoofddoelen”, zegt hij over dat regelmatigheidsklassement. “Ik heb de X2O een beetje laten liggen. In de Wereldbeker sta ik er goed voor en hier ook, dus ik ga dat proberen vast te houden.”