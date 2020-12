‘Laurens De Vreese onderweg naar Alpecin-Fenix’

De profcarrière van Laurens De Vreese lijkt er nog niet op te zitten. Het Laatste Nieuws schrijft namelijk dat de 32-jarige Belg zijn carrìere voort zal zetten bij Alpecin-Fenix.

Laurens De Vreese kreeg onlangs te horen dat hij na zes jaar moest vertrekken bij Astana, ondanks dat hij daar een vaste waarde was in de klassieke kern. Zo loodste hij onder andere in 2018 Michael Valgren naar zeges in de Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race.

Knecht De Vreese volgend jaar in dienst van onder anderer Mathieu van der Poel? Zijn profcarrière hing aan een zijden draadje, maar volgens de Belgische krant heeft de Oost-Vlaming onderdak gevonden bij Alpecin-Fenix.

De ploeg wist eerder al Xandro Meurisse (Circus-Wanty Gobert), Jasper Philipsen (UAE-Emirates), Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise), Lionel Taminiaux (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Silvan Dillier (AG2R La Mondiale) en Tobias Bayer (Tirol-KTM) als nieuwe rekruten binnen te halen.