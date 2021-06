Laurens De Plus: “Doelen liggen in tweede helft van het seizoen”

Interview

Laurens De Plus heeft zijn doelen bijgesteld. De klimmer van Team INEOS Grenadiers geraakte het voorbije voorjaar oververmoeid en verliet vroegtijdig de Ronde van het Baskenland. “Daarom heb ik mijn kalender moeten omgooien”, vertelt De Plus aan WielerFlits. “De Ronde van Frankrijk komt te vroeg. Mijn doelen liggen iets later dit jaar.”

Laurens De Plus heeft ook in 2020 al wat tegenslag gehad. In juni kreeg hij problemen met de heup. Een ontsteking door overbelasting. Hij mikte lang op de Vuelta, maar uiteindelijk startte hij alleen nog in de Waalse klassiekers, waarin hij op een deftige manier afscheid kon nemen van Jumbo-Visma.

Na zijn transfer naar INEOS Grenadiers, waarbij hij een contract voor drie jaar tekende, ging het de voorbije winter opnieuw de goede kant op. Zijn heupprobleem was volledig van de baan en De Plus werkte met zijn nieuwe team twee goede stages af op Gran Canaria. Hij zou focussen op de Ardennenklassiekers en maakte deel uit van de (voor)selectie voor de Tour de France.

10de in GP Indurain

De Plus reed een goede Parijs-Nice en werd begin april nog fraai 10de in de Gran Premio Miguel Indurain. “Maar ik ben te gretig geweest en heb me een beetje vergaloppeerd”, vertelt de 25-jarige Oost-Vlaming ons. “Na de Ronde van het Baskenland was ik extreem vermoeid. Door een stevige trainingsblok ben ik overtraind geraakt en het heeft best lang geduurd voor ik weer op mijn plooi was. Ondertussen gaat het veel beter, maar de Dauphiné en de Tour de France komen helaas te vroeg.”

“Wat de reden is van die overtraining? Laten we vooral niet dramatiseren. Dit is gewoon pech. Wellicht een combinatie van een nieuwe trainingsmethode én de fysieke problemen waar ik vorig jaar mee kampte. Gelukkig tonen ze bij INEOS Grenadiers bijzonder veel begrip. Ik krijg de tijd die ik nodig heb. Ze hadden dit al eerder meegemaakt met renners die de overstap naar hen maakten en dat is ook altijd in orde gekomen. Het is trouwens op vraag van de ploeg dat ik gas heb teruggenomen.”

Stage

De Plus stelt zich nu nieuwe doelen, later dit jaar. Maar concreet wil hij die nog niet invullen. “Laat ons zeggen dat ik een paar weken achterstand heb in vergelijking met mijn oorspronkelijke planning. Ik zou een datum of een wedstrijd kunnen noemen waarin ik wil presteren, maar dat doe ik liever niet meer. Ik wil mij nu vooral niet laten opjagen of zenuwachtig laten maken.”

“Ook vanuit de ploegleiding willen ze niet dat ik de zaken forceer. Alles op zijn tijd en eerst focussen op een volledig herstel. Maar de goesting is er, voor alle duidelijkheid. Ik zou niets liever doen dan zo snel mogelijk opnieuw in competitie komen.” Een dezer vertrekt De Plus op stage, waarin hij opnieuw een stap vooruit wil zetten.