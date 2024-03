maandag 25 maart 2024 om 11:15

Laurence Pithie ontpopt zich tot revelatie: “Echt een grote stap voorwaarts”

Video Er rolde dan wel geen goede uitslag uit de bus voor Laurence Pithie, de jonge Nieuw-Zeelander wist zich ook in Gent-Wevelgem weer te onderscheiden. De renner van Groupama-FDJ was lange tijd mee op pad met Mathieu van der Poel en Mads Pedersen, maar op de laatste keer Kemmelberg ging het licht uit.

Het is niet de eerste keer dat we Laurence Pithie dit voorjaar zien schitteren in het klassieke werk. De nog altijd maar 21-jarige coureur wist zich eerder al te onderscheiden in Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarnaast won hij de Cadel Evans Great Ocean Road Race en snelde hij naar ereplaatsen in de Tour Down Under en Parijs-Nice. En afgelopen zondag liet hij zich tussen Ieper en Wevelgem opnieuw van zijn beste kant zien.

Pithie bleek onderweg in staat om het tempo van de wereldkampioen bij te benen. “Van der Poel probeerde met een enorme inspanning de kloof te overbruggen naar Jonathan Milan. Ik had nog steeds de benen om mee te gaan en daarna was ik op pad met Van der Poel en Pedersen. Het was superzwaar, maar ook wel mooi”, deed hij na afloop zijn verhaal aan de verzamelde media.

De jongeling liet zich onderweg bewust niet uit de tent lokken. “Ik voelde me nog comfortabel in het wiel van die twee. Ik reed ook niet echt mee, ik zat voornamelijk in de wielen. Ik probeerde het wat tactisch te spelen en te gokken. Ik hoopte zo mee te gaan over de laatste passage van de Kemmelberg. Het plan was om daarna wel mee te draaien, maar ik had uiteindelijk niet meer de benen om te volgen.”

Hel op de fiets

De laatste passage van de Kemmelberg bleek er te veel aan voor Pithie. “Het was echt een hel op de fiets. Mijn benen ontploften volledig. Ik probeerde nog op de pedalen te staan, maar viel bijna achterover… Ik had nog het geluk dat ik boven wist te komen. Ik ging daarna nog wel erg diep in de afdaling, in de hoop weer aan te sluiten, maar het gat was al te groot.”

Pithie werd – in tegenstelling tot Pedersen en Van der Poel – weer ingerekend door de achtervolgende groep en kwam uiteindelijk slechts als 26ste over de finish. Maar van teleurstelling na afloop was geen sprake. “Dit is echt een geweldige prestatie. Dat ik ze zo lang kon volgen, is weer een enorme stap voorwaarts en goed voor de toekomst”, aldus Pithie, die zich nu richt op Dwars door Vlaanderen en wellicht ook de Ronde van Vlaanderen.