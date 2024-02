zaterdag 10 februari 2024 om 14:48

Laura Verdonschot trots op podiumfoto met Brand en Alvarado: “Morgen aas ik op een eend”

Laura Verdonschot is in topvorm. Dat bleek nog maar eens in de Superprestige Middelkerke, waar de renster van De Ceuster-Bonache achter Lucinda Brand als tweede eindigde. Een van de hoogtepunten van haar seizoen? “Sowieso”, reageerde ze in het flashinterview na afloop.

“De ambitie was nog om in een van de klassementscrossen podium te rijden en dat is hier gelukt”, aldus Verdonschot, die zondag ook nog aan de start staat in Lille. “Ik hoop dat ik morgen nog betere benen heb, of toch zeker goed hersteld ben. Ik aas op een eend van de X2O, voor de kindjes van mijn zus. Ik hoop dat dat erin zit. Lille is een thuiscross, met veel volk. Maar als je op deze manier rondrijdt, supportert iedereen wel voor je. Ik heb het wel anders meegemaakt.”

In Middelkerke leek het alsof Verdonschot even nodig had om in de wedstrijd te komen. Pas in de tweede en derde ronde begon ze de een na de ander op te rapen. “Vaak is de eerste ronde het probleem bij mij. Ik had een goede start, maar in de eerste bocht schakelde ik mis. Ik reed mezelf vast. Dan komen ze langs achter. Ik dacht: passeer maar, ik zie wel waar ik uitkom. Ik ging niet over mijn toeren en kwam in mijn ritme, terwijl de anderen terugvielen. Zo zat ik al redelijk snel in tweede positie.”

Afgelopen woensdag won Verdonschot in Maldegem, maar deze tweede plaats betekent meer voor haar. “Ik denk dat dit hoger aangeschreven staat. Als je naast Lucinda en Alvarado op het podium mag staan, is dat echt wel een plaatje om in te kaderen. Ik ben daar trots op. Hoe belangrijke het mentale aspect is? Heel belangrijk. Ik denk dat dat het belangrijkste is in een carrière van een topsporter. Als ik hier mentaal niet gezond aan de start stond, had ik hier ook niet gepresteerd.”