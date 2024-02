zaterdag 17 februari 2024 om 08:14

‘Laten we voorzichtig zijn met Paul Magnier: het kan best bij twee zeges blijven dit seizoen’

Podcast Met Paul Magnier lijkt Soudal Quick-Step goud in handen te hebben. De nog maar 19-jarige Fransman won dit voorjaar al twee keer, in zijn eerste weken als prof. Geen wonder dat hij uitgebreid besproken werd in de nieuwe WielerFlits Podcast. Maar wat voor renner is het nou eigenlijk?

Niels was in de Tour of Oman, waar Magnier zijn tweede overwinning boekte van 2024. Het leverde hem een beter beeld op van het Franse talent. “Magnier is wel echt de man met de snelle benen”, stelt Niels als de vergelijking tussen Magnier en zijn partner in crime Luke Lamperti wordt getrokken. “Dat zegt ook ploegleider Wilfried Peeters. Hij is een topsprinter in wording, maar óók een man met inhoud.”

Óók een klimmer?

Hoewel ze in Magnier dus vooral een toekomstig topsprinter zien bij Soudal Quick-Step, maakt hij dit seizoen een doel van Luik-Bastenaken-Luik U23 en de Giro Next Gen. Niels verbaasde zich daar een beetje over, maar Youri begrijpt die keuze wel. “Deze jongen eindigde bijvoorbeeld ook tweede in de Giro della Lunigiana, misschien wel een van de hoogst aangeschreven rittenkoersen in Italië voor junioren. Daar staan onder anderen Lenny Martinez, Andrea Piccolo, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Tao Geoghegan Hart op de erelijst. Dat is echt een zware klimkoers.”

“Vorig jaar heb ik hem ook maar één sprint zien doen, in de slotrit van de Tour du Limousin. Hij werd daar wel tweede, maar ik viel best wel achterover toen Lefevere zei: dit is een sprinter. Want ook vanwege zijn MTB-verleden was ik er bij de junioren – gezien zijn resultaten – gewoon vanuit gegaan dat het een klimmer of puncheur was.”

Volgens Niels heeft Magnier nog maar net ontdekt hoe snel hij eigenlijk is. “Hij heeft die sprintjes op stage gedaan, hij merkt dat zijn explosiviteit is toegenomen, dat zijn lichaam een beetje veranderd is door ook minder te mountainbiken. Het is voor hemzelf ook een ontdekkingstocht. Elke koers is een beetje nieuw. Positionering had hij ook totaal geen ervaring mee, maar heeft echt het geluk dat die Lamperti dat wel heel goed kan en hem ook heel graag wil brengen. Ik denk dat dit het een beetje is.”

Voorzichtigheid

Youri betracht voorzichtigheid wat de hype rond Magnier betreft. “Laten we vooral niet vergeten dat het seizoen pas vier weken oud is. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Het kan best zijn dat het hierbij blijft en dat we over twee maanden moeten concluderen dat hij heel vroeg in het seizoen in vorm was. Ik hoop van niet. Maar hij is pas 19, dus het kan prima.”

“Dit is een jonge jongen die nu twee sprints wint, waarvan eentje na 76 kilometer koers. Dat is een inspanning van nog geen twee uur. Ja, als je jong bent, dan kun je dat makkelijk overleven. Maar doe er honderd kilometer bij, dan wil ik het nog wel eens zien. Dus ja, ik ben nog wat voorzichtig, maar dat is ook puur omdat ik hem dus niet heb zien sprinten bij de beloften en junioren.”

WielerFlits-hoofdredacteur Maxim is het daar helemaal mee eens. “Maar alsnog: op 19-jarige leeftijd een profkoers winnen, is opvallend. Of dat nou begin januari gebeurt, of eind oktober. En zeker met wie hier ook rondrijden. Er zijn een hoop renners die dat überhaupt niet gaan halen.”

