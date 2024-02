Niels Bastiaens • maandag 12 februari 2024 om 13:24 maandag 12 februari 2024 om 13:24

Toptalent Paul Magnier blijft maar verbazen: “Klassiekers? Ik ga veel bij de beloften koersen”

Video Paul Magnier blijft maar verbazen. De 19-jarige sprinter van Soudal Quick-Step pakte in de Tour of Oman al zijn tweede sprintzege van het seizoen, en krijgt van alle kanten lof. Maar de jonge Fransman blijft rustig zijn carrièreplan uitstippelen, waarin vooralsnog geen plaats is voor topklassiekers of grote rondes.

“Op de teambespreking ’s ochtends werd ik niet eens als de leider van de ploeg aangeduid”, legt hij uit voor onze camera. “Het was normaal voor Luke vandaag, want hij moest voor bonificatieseconden gaan. Het was een steile aankomst, dus mijn benen deden pijn. Maar ik zat in een goede positie met Luke aan mijn wiel en hij pakt ook de leiderstrui, dus is het een goede dag voor de ploeg. Ook de klassementsrenners kwamen deze dagen goed door.”

Lamperti-Magnier wordt stilaan een gevreesd duo. “We hebben een goede relatie, zowel in als buiten de koersen. We bouwen voort op onze band van vorig jaar, toen we al in dezelfde ploeg (Trinity Racing, red.) zaten. Kijk, ik versta Luke goed. Hij praat veel in de radio. en vertelde me waar ik moest rijden, waar ik gas moest bijgeven en waar juist niet in de laatste kilometers. Op 250 meter maande hij me aan om vol aan te gaan. Ik hoopte dat hij me nog zou overtreffen, maar het is nog altijd een goed resultaat om eerste en tweede te eindigen. De communicatie is heel goed en we leren hier veel uit.”

Al blijft het wel ongelooflijk dat een 19-jarige dit neerzet. “Het is niet normaal om op deze leeftijd zo veel te winnen”, vindt Magnier. “Ik ben in de juiste ploeg gekomen om te winnen. Soudal Quick-Step is een ploeg die de sprint heel goed kan managen. Jongens met een schat aan ervaring hebben we hier met hopen. Vorig jaar was positionering niet mijn beste punt, maar deze jongens kunnen me zeggen wat ik moet doen, wanneer en hoe. Met zo’n trein rijden helpt me enorm.”

Ook het mentale aspect speelt een rol. “De ploeg had veel vertrouwen in mij. Tom Steels maakte me meteen leider in mijn eerste koers. Intussen heb ik ook het nodige vertrouwen in mijn sprint gekregen. Ik weet dat ik kan winnen, als ik in de juiste positie zit”, klinkt het bij de talentvolle Fransman, die nu misschien grotere overwinningen dan de Ronde van Oman of Trofeo Ses Salines mag ambiëren.

Voorzichtig programma

Toch staan voorlopig vooral wedstrijden als Luik-Bastenaken-Luik U23, Giro Next Gen en het WK voor beloften op zijn koersprogramma. “We weten in de ploeg dat we me niet mogen opbranden. Ik ben nog altijd jong, waardoor ik zeker voldoende tijd nodig heb om te herstellen na de wedstrijden. Ik word nog snel vermoeid. En ze willen niet dat ik in april al moe ben. Het seizoen is nog lang en mijn carrière ook. Dus willen ze me ook rustperiodes geven.”

Bovendien ziet Magnier wel graten in al die beloftekoersen. “U23-races zijn korter en hebben een lager tempo. Dus is het ook goed om mezelf daar tussen te smijten, om veel bij te leren. Daarnaast wachten de Strade Bianche en wat Belgische koersen in maart. Maar niet de grootste klassiekers en geen grote ronde. Dat is voor de jaren daarna”, besluit Magnier. Opvallend genoeg zal hij ook zijn oude liefde weer oppikken op het Frans kampioenschap mountainbike.