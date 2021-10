Lars van der Haar wordt niet vrolijk van drukke Wereldbeker: “Zwaarste weken uit mijn carrière”

Interview

De meningen in veldritland zijn verdeeld. Zo lijkt Eli Iserbyt fan van de Wereldbeker, terwijl Lars van der Haar – net als zijn teammanager Sven Nys – het concept maar matig kan appreciëren. “Zestien manches is veel te veel”, zegt de Nederlandse topper. “Zo krijg het klassement minder aanzien.”

Lars van der Haar – intussen dertig – houdt dit seizoen voorlopig prima stand in de veldrittop. Winnen lukte hem nog niet, maar hij werd al vier keer tweede, waaronder in de Wereldbekers van Iowa City en Zonhoven. “Ik ben trots op was ik nog kan”, vertelt het lichtgewicht van Baloise-Trek. “Dit is mijn tiende seizoen in de elite categorie. Mooi dat het me nog steeds lukt om mee te doen voor de zege.”

Of hij dat straks een hele winter volhoudt, weet Van der Haar zelf niet. “Dat is in elk geval de bedoeling. Maar ik weet nu al dat ik op tijd en stond wat gas zal moeten terugnemen om mijn frisheid te bewaren tot het einde van het seizoen. Met dank aan die overvolle kalender van de Wereldbeker. Zestien wedstrijddagen, dat is echt niet normaal. Ik vind het geen goede ontwikkeling van onze sport.”

Dat het hem dan ook niet afschrikt om af en toe eentje te laten schieten, vertelt hij. “Het is een beetje dubbel, want eigenlijk verdient elke cross een zo goed mogelijk deelnemersveld. Wereldbeker of niet. En het is ook net in dat regelmatigheidscriterium dat de meeste punten voor de UCI-ranking te rapen zijn, en die bepaalt dan weer de startorde.”

Overijse – Koppenberg

“Met zestien wedstrijden stijgt de Wereldbeker niet in aanzien”, zegt Van der Haar. “Het is een slechte tendens. Van die zestien zijn er trouwens negen in België en Nederland. Dit is voor niemand goed. Ook internationaal niet. De Amerikanen bijvoorbeeld, die kunnen nooit de oversteek maken voor dertien wedstrijden, anders krijgen die problemen met hun visum.”

“De oplossing? Terug naar acht, negen wedstrijden”, vindt Van der Haar. “Daar kan je een mooie reeks van maken, waarvan een vijftal in het buitenland. Dan gaat iedereen daarheen. Dat zie ik nu niet gebeuren. Dit weekend is een mooi voorbeeld. Met Overijse (WB, zondag, red) en de Koppenberg (X2O Trofee, maandag) twee hele mooie crossen. Maar zo jammer dat ze in hetzelfde weekend worden verreden.”

“Het zorgt ervoor dat ik momenteel wellicht mijn vier zwaarste weken uit mijn carrière meemaak”, zegt hij. “Eerst de trip naar de VS, waarvan je toch vermoeid terugkomt. Dan Ruddervoorde-Zonhoven, Overijse-Koppenberg en het EK, waar ik een doel van maak. Aan zo’n tempo hou je het geen hele winter vol.”

Van der Haar heeft dan ook al beslist geen doel te maken van de klassementen. “EK en WK staan met stip in mijn agenda. Voorts wil ik zoveel mogelijk goede resultaten bijeen fietsen. In afwachting van de komst van Van Aert, Van der Poel en Pidcock? Nee, daar ben ik niet mee bezig. Als ze komen, komen ze. Maar als ze niet meedoen, is de cross voor mij ook compleet. Je rijdt tegen de tegenstanders die er zijn.”