zaterdag 25 november 2023 om 16:24

Lars van der Haar over ploegenspel Pauwels Sauzen-Bingoal: “Gaan we niet moeilijk over doen”

Lars van der Haar moest in de X2O Trofee Kortrijk genoegen nemen met de tweede plaats, achter Eli Iserbyt. In het eerste deel van de cross reed hij lang alleen voorop. Was dat niet te vroeg? “Ik zag een kans om de eerste vijftien bonificatieseconden te pakken en had meteen een gat. Dan moet je blijven rijden”, vertelde hij in het flashinterview na afloop.

“Achteraf was het misschien niet het beste”, gaf Van der Haar toe, die eerst het gezelschap kreeg van Michael Vanthourenhout en vervolgens ook van Eli Iserbyt en Cameron Mason. “Uiteindelijk kwam Michael erbij. Ik wist dat ze (Pauwels Sauzen Bingoal, red.) het voor mij vervelende spel gingen spelen, maar ik moest het wel meespelen en het ondergaan.”

Niet alleen Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt van Pauwels Sauzen-Bingoal kwamen dus terug, ook Cameron Mason sloot weer aan. De Brit trok zelfs door. “Ik had geluk dat Cameron het tempo hooghield. Het was heel jammer dat hij viel, want dat was voor mij perfect. Daarna kregen Michael en Eli weer de kans om af en aan te spelen. Je kon gewoon niet inhalen, want het was heel glad.”

“Op zich was er nog niet heel veel aan de hand, want ik focuste me vooral op Eli. Maar toen viel Michael. Ik was daar denk ik wel het grootste slachtoffer van, omdat ik helemaal van de fiets af moest. Het gaf Eli de kans om weer terug van voren te komen. Ik moest daarachter trappen om er weer bij te komen.”

Ploegenspel Pauwels Sauzen-Bingoal

Iserbyt probeerde Van der Haar nadrukkelijk af te remmen in de bochten, toen Vanthourenhout alleen voorop reed. Hoort dat erbij? “Het is bij ons ook al gebeurt. Daar gaan we niet moeilijk over doen. Natuurlijk zie ik het voor mezelf graag anders omdat ik hier graag win. Maar ja, het hoort er een beetje bij.”

In de laatste ronde kon het nog alle kanten op. Van der Haar, Mason, Vanthourenhout en Iserbyt konden allemaal nog winnen. “Misschien ben ik op de streep wel de snelste, maar je moet ook in de juiste positie komen. Dat is niet gelukt.”

Klassement

In de X2O Trofee doet Van der Haar wel goede zaken, want in de beginfase pakte hij vijftien bonificatieseconden. Hij gaat nu aan de leiding. “In het begin van de wedstrijd nam ik daarom een risico om die seconden te pakken. Op de streep verlies ik er weer één en de overwinning. Dat is nog steeds heel zuur, maar ik pak wel negen seconden. Dat is wel weer fijn.”