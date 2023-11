zaterdag 25 november 2023 om 15:59

Eli Iserbyt wint X2O Trofee Kortrijk voor Lars van der Haar en Cameron Mason na knotsgekke finale

Eli Iserbyt heeft de X2O Trofee Kortrijk gewonnen. Na een finale waarin van alles gebeurde, bleef hij Lars van der Haar en Cameron Mason voor.

Enkele smaakmakers van dit veldritseizoen lieten de X2O Trofee Kortrijk aan zich voorbijgaan, maar de meest consistente toppers waren wel van de partij: Lars van der Haar en Eli Iserbyt. Kregen we een nieuw duel tussen de Nederlander van Baloise Trek Lions en de Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal? Iserbyt kende een zeer matige start, maar schoof vervolgens wel snel op. Ondertussen gaf Van der Haar gas van voren.

Twee Nederlanders in de aanval

Samen met Corné van Kessel scheidde Van der Haar zich af. De twee Nederlanders hadden na de eerste ronde een voorsprong van negen seconden op drie Belgen: Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Niels Vandeputte. Van der Haar was al eerste doorgekomen, waardoor hij vijftien bonificatieseconden pakte voor het klassement van de X2O Trofee. Iserbyt was derde en moest genoegen nemen met vijf tellen.

In de tweede van acht rondes liep de voorsprong van Van der Haar en Van Kessel op. Vanthourenhout, die door een foutje van Vandeputte alleen in derde positie reed, had bij de finishpassage een achterstand van elf seconden. Iserbyt en Vandeputte volgden nog wat tellen later, terwijl Cameron Mason bijna de aansluiting maakte met dit duo. Van Kessel haakte dan weer af bij Van der Haar, die in de derde ronde nog wat seconden verder uitliep op Vanthourenhout. Laatstgenoemde kwam – met Iserbyt nog altijd op een klein gaatje – wel aansluiten bij Van Kessel.

Vier renners vooraan

Meer nog, Vanthourenhout liet Van Kessel in de vierde ronde achter en kwam langzaam maar zeker dichter bij Van der Haar. Het verschil was half koers teruggelopen tot acht seconden. Vanthourenhout wist deze achterstand in de ronde daarna te overbruggen, waarna het nieuwe kopduo wat stilviel. Hierdoor konden ook Iserbyt en Mason terugkeren aan het front. Vier renners maakten nog kans op de zege.

Mason deelde daarna wat prikjes uit, maar hij kwam niet weg. Op de schuine kant schoof de Brit bovendien onderuit. Omdat de rest ook opgehouden werd, had hij niet al te veel nadeel van zijn tuimelperte. Wel namen de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal het commando over. Zij begonnen de tegenstand te bestoken. Eerst plaatste Iserbyt een snedige demarrage, daarna versnelde Vanthourenhout. Beide keren dichtte een alerte Van der Haar echter de bres.

Valpartij Vanthourenhout

Bij het ingaan van de laatste ronde had Mason een gaatje moeten later, waardoor het tussen drie renners leek te gaan. Vanthourenhout koos de aanval, terwijl Iserbyt probeerde om Van der Haar af te remmen in de bochten. Dat lukte aardig: Vanthourenhout sloeg een mooi gaatje. De Europees kampioen ging echter onderuit, greep naar zijn schouder en was uitgeschakeld voor de zege. Omdat Iserbyt en Van der Haar opgehouden werden, kwam Mason plots terug in koers.

Iserbyt behield echter het initiatief en wist Pauwels Sauzen-Bingoal alsnog de zege te bezorgen. Kort daarachter sprintte Van der Haar naar plaats twee, voor Mason. Daarachter reed Van Kessel nog naar de vierde plaats. Michael Vanthourenhout moest de wedstrijd gehavend verlaten na zijn valpartij.

X2O Trofee Kortrijk

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions)

3. Cameron Mason (Cyclocross Reds)

4. Corné van Kessel (Deschacht-Hens-Maes)

5. Jens Adams (Athletes for Hope)

6. Niels Vandeputte (Fenix-Deceuninck)

7. Anton Ferdinande (Deschacht-Hens-Maes)

8. Toon Vandebosch (Crelan-Corendon)

9. Vincent Baestaens

10. Toon Vandebosch (Crelan-Corendon)