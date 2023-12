zaterdag 16 december 2023 om 16:38

Lars van der Haar over ‘bizarre’ openingsronde Mathieu van der Poel: “Hij liet direct zien wie de baas was”

Een derde plaats voor Lars van der Haar in de X2O Trofee Herentals. Hij moest enkel Tom Pidcock en winnaar Mathieu van der Poel, die beiden hun rentree in het veld maakten, voor laten gaan. “Die eerste ronde was wel van een bizar hoog niveau”, zei de Nederlands kampioen in het flashinterview na afloop.

“We wisten dat Mathieu goed ging zijn, maar ik had toch niet gehoopt op zo’n eerste ronde”, aldus de leider van de X2O Trofee, die na één ronde als vijfde doorkwam. Eli Iserbyt, zijn naaste belager in de X2O Trofee, overschreed de streep als tweede en pakte zo tien bonificatieseconden. “Ik had een goede eerste ronde, maar Eli had een net iets betere eerste ronde. Dat kostte me al direct tien seconden. Dat was wel een zuur momentje voor mezelf, maar ik kon ook niet harder rijden. Dat was het.”

“Ik heb de rest van de koers wel een beetje afgestemd op Eli. Ik heb wel een paar keer geprobeerd om weg te komen, op de Skiberg probeerde ik een paar keer het gat te slaan. Maar ik denk dat Eli en ik aan elkaar gewaagd waren. Uiteindelijk kwam het op een sprint aan en kon ik nog net een podiumplaats behalen.”

X2O Trofee

In de X2O Trofee heeft Van der Haar nog altijd een voorsprong op Eli Iserbyt. Het gat is nu negen seconden. “Ik ga er keihard voor blijven vechten. Eli is gewoon een steengoede crosser. Het is gewoon niet gemakkelijk om tegen hem te winnen. En het is een jongen die er staat vanaf het begin van het seizoen tot het einde. Het is hopen op een zwak momentje van hem, maar die kan bij mijn ook een keertje komen.”

Van der Haar had gehoopt dat het niveau van Van der Poel in de openingsronde iets lager zou liggen. “Dat we in ieder geval met hem mee hadden kunnen gaan een paar rondes. Maar hij liet direct even zien wie de baas was.”