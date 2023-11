donderdag 2 november 2023 om 08:24

‘Lars van der Haar en Fem van Empel dé topfavorieten op EK veldrijden’

Podcast De WielerFlits Podcast komt deze week vanaf de Koppenberg, waar verslaggevers Maxim Horssels, Niels Bastiaens en Zeger Schaeken verslag doen van de Koppenbergcross. Dit monument op de veldritkalender is een belangrijke graadmeter voor het EK veldrijden van aanstaande weekend.

Onder toeziend oog van zijn vader Sven won Thibau Nys zijn eerste Koppenbergcross bij de elite. Met de negen zeges van Sven maakt dat tien overwinning voor de familie Nys. Hoewel Thibau al op drie seizoenszeges staat, is hij niet dé topfavoriet. Die rol schuift de concurrentie naar zijn ploegmaat Lars van der Haar.

Bij de vrouwen is maar één renster die er momenteel met kop en schouders bovenuit steekt: Fem van Empel. Na zes crossen staat ze op een 100% score en voorlopig zijn er weinig signalen dat dit gaat veranderen. Voor het EK veldrijden is zij dan ook, niet geheel verrassend, dé topfavoriet.

De wereldkampioene neemt na het EK een korte rustperiode. Hoe lang die gaat en waar dan weer terugkeert hebben we achterhaald en bespreken we in deze aflevering.

Overigens is het nog maar de vraag of de Koppenbergcross ook in 2024 verreden zal worden. Hoe dit zit én wat je moet weten over het parcours, deelnemers en weersvoorspellingen van het EK veldrijden 2023 hoor je in deze aflevering van de WielerFlits Podcast.



