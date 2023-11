woensdag 1 november 2023 om 15:17

Thibau Nys maakt de tien compleet voor de familie: “We spraken hier al lang over”

Video Thibau Nys won vandaag solo de Koppenbergcross, een wedstrijd die zijn vader ook al negen keer wist te winnen. Is er iets wat hem een beter gevoel zou kunnen geven dan dat? “Nee, absoluut niet”, antwoordde hij resoluut in het flashinterview na afloop van de cross.

“Het was een type wedstrijd dat ik nog meer zelden heb meegemaakt”, vertelde Nys. “Het was zo’n trage cross die je echt helemaal leeg trok. Dan heb je tijd om na te denken, omdat je alleen maar met je eigen bezig bent, met je tempo zoeken. Je bent met niks anders bezig. Dat is een vreemd gevoel, zeker als je helemaal alleen aan het rondrijden bent.”



De start van Nys verliep niet ideaal. Hij slipte op de eerste keer Koppenberg een beetje weg en verloor daardoor wat posities. “Ik had ervoor gekozen om met iets hardere banden omhoog te rijden en met iets minder profiel, maar dat pakte niet supergoed uit. Ik ben daarna gewoon direct mijn eigen ding gaan doen. Ik heb een tempo proberen te zoeken dat ik gewoon de hele cross vol kon houden, ik heb naar niemand gekeken.”

“Het is heel weinig interval. De limiet zoeken is wel moeilijk, want het is soms gewoon balanceren om weg te rijden. Het is heel moeilijk hoe je dan met je krachten moet spelen. Het was een strijd met mezelf.”

Tien

Met zijn eerste zege in de Koppenbergcross zette Thibau het totaal van de familie Nys in deze klassieker op tien, want zijn vader won ook al negen keer. “Het is ongelofelijk. We spraken hier al lang over. Om het dan zo af te maken… We hebben er eindelijk tien”, aldus Nys, die liever nog niet aan het EK van zondag denkt. “Ik wil hier nu gewoon van genieten. Het seizoen is nu al ongelofelijk. Het maakt me niet uit als ik zondag verlies. Ik ga gewoon all-in en zie wel waar het eindigt.”