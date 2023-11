woensdag 1 november 2023 om 12:34

Ongenaakbaar! Fem van Empel zegeviert ook in Koppenbergcross

De Koppenbergcross bij de elitevrouwen heeft geen verrassende winnares opgeleverd. Fem van Empel begon als torenhoge favoriete aan de cross en soleerde in modderige en dus loodzware omstandigheden naar een nieuwe zege. Denise Betsema werd tweede, Anna Kay derde.

Door de tv-uitzending van Sporza van de voetbalwedstrijd in de Croky Cup tussen Lierse en Royal Antwerp op woensdagmiddag moest de Koppenbergcross haar programma omgooien. De vrouwen begonnen zo niet op het vaste tijdstip van 13.40, maar al om 11.50 uur. Het zou echter weinig veranderen aan de waardeverhoudingen in de cross, al dook Sanne Cant als beste uit de startblokken. De Belgisch kampioene, die gek genoeg nooit wist te zegevieren op de Koppenberg, werd echter al snel weer overvleugeld.

Van Empel loopt alsmaar verder uit

Fem van Empel voelde zich bij de start niet helemaal okselfris, maar dit belette haar niet om uitstekend te starten. De wereldkampioene nam bij start-finish al het commando over van Cant en reed in haar kenmerkende vloeiende stijl langzaam maar zeker weg bij de eerste achtervolgers Denise Betsema en Annemarie Worst. Na de openingsronde was het verschil tussen leidster Van Empel en eerste achtervolger Betsema opgelopen richting de 25 seconden.

Van Empel was met andere woorden duidelijk de beste vrouw in koers, maar ook de wereldkampioene zag zichtbaar af op de steilste flanken van de Koppenberg. Toch wist de renster van Jumbo-Visma haar voorsprong op Betsema stelselmatig uit te breiden. Wat verder in de achtergrond zagen we een interessante strijd voor plek drie. Aniek van Alphen, Anna Kay en niemand minder dan Kim Van de Steene kwamen na één ronde nog in aanmerking voor de laatste podiumplek.

Herboren Van de Steene maakt indruk, Van Empel weer de beste

De aanwezigheid van Van de Steene in de spits van de koers, was toch opvallend. De inmiddels 37-jarige Belgische is de laatste jaren flink weggedeemsterd, maar was vijf jaar geleden nog winnares op de Koppenberg en koesterde dan ook mooie herinneringen aan deze cross. Van Empel ploegde ondertussen stevig voort en wist in de tweede ronde haar voorsprong op Betsema te verdrievoudigen tot 1:15. Betsema had op haar beurt dan nog maar een voorgift van dertien seconden op een sterke Kay.

Vanwege de loodzware omstandigheden hoefden de rensters vandaag ‘maar’ drie rondes af te leggen. Van Empel begon dus met een (op het oog) geruststellende voorsprong aan de slotronde. De 21-jarige renster bleef in de slotfase gevrijwaard van pech en boekte zo, op de kasseien van de Koppenberg, alweer haar zesde zege van het nog prille veldritseizoen.

Betsema bleef uit de greep van Kay en eindigde zo als tweede, wat toch een welkome opsteker is voor de Texelse, na een moeilijke periode. Kay werd dan weer derde en mocht zo weer eens het podium beklimmen van een topcross. Van de Steene eindigde net naast het podium, maar werd wel knap vierde. Met Kiona Crabbé eindigde er nog een verrassende naam in de top-5.

Koppenbergcross 2023

Uitslag elitevrouwen

Fem van Empel (Jumbo-Visma) in 43m23s

Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) – op 1m58s

Anna Kay (Cyclocross Reds) – op 2m05s

4. Kim Van de Steene (Never Give Up) – op 2m55s

5. Kiona Crabbé (Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini) – op 3m17s

6. Aniek van Alphen (Cyclocross Reds) – op 3m24s

7. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) – op 3m32s

8. Sanne Cant (Crelan-Corendon) – op 5m40s

9. Jana Dobbelaere (Duolar-Chevalmeire Cycling Team) – op 7m11s

10. Joyce Vanderbeken (Bike Advice CT) – op 8m00s