zondag 19 november 2023 om 16:31

Lars van der Haar ‘duidelijk en eerlijk’ verslagen door Eli Iserbyt: “Dat doet pijn”

Lars van der Haar strandde in de Wereldbeker Troyes op tien seconden van winnaar Eli Iserbyt. Had de Nederlander iets anders kunnen doen? “Nee, ik was gewoon een beetje kapot”, was hij eerlijk in het flashinterview na afloop.

“Ik had goede benen, maar werd verslagen vandaag”, ging Van der Haar door. “Ik wilde echt graag winnen vandaag. Ik heb alles geprobeerd. Ik had wat moeite toen ik zo vroeg alleen voorop kwam, ik had moeite om het juiste tempo te vinden. Omdat ik niemand bij me had, kon ik niet zien wat misschien betere lijnen waren. Je deed gewoon wat je dacht dat het beste was.”

“Toen maakte ik één klein foutje. Ik dacht: ik wissel snel van fiets en focus me dan op Eli. Ik zag dat hij één of twee lijnen veel beter nam dan ik. Daardoor zette hij meteen heel veel druk op me. Ik moest mijn tactiek aanpassen en ook die lijnen pakken. Dat geef me wat nadeel. Ik kon niet meer versnellen en hij won. Hij versloeg me duidelijk en eerlijk. Dat doet pijn.”