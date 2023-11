zondag 19 november 2023 om 16:07

Eli Iserbyt wint Wereldbeker Troyes na duel met Lars van der Haar

Eli Iserbyt heeft de Wereldbeker Troyes gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal wist Lars van der Haar af te houden en kwam zo solo over de streep in de Franse cross. Joris Nieuwenhuis werd derde.

De organisatie van de Wereldbeker Troyes kon rekenen op een mooi deelnemersveld. Michael Vanthourenhout ontbrak vanwege maagproblemen, maar veel andere kleppers waren wel present. Vooral Baloise Trek Lions stond met een sterk blok aan het vertrek. Van hen reisden onder meer Lars van der Haar, Thibau Nys, Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis – zaterdag nog met overmacht winnaar in de Superprestige Merksplas – af naar Frankrijk.

Van der Haar slaat een gat

Gerben Kuypers, die normaal niet bekendstaat om zijn goede start, dook als eerste het veld in. Hij werd daarna weliswaar meteen gepasseerd door Niels Vandeputte, maar toch. Ook Ryan Kamp was goed vertrokken. Hij nam al snel de kop, terwijl de grote favorieten ook allen bij de eerste tien zaten. Een van die favorieten was Van der Haar. Bij de eerste passage aan de streep leidde de Nederlander het elitegroepje. Geholpen door een lekke band van Kamp en afstoppingswerk van Ronhaar, kon Van der Haar vervolgens een mooi gat slaan.

Kuypers probeerde de bres te dichten, maar had na twee van de acht rondes een achterstand van zeven seconden. Eli Iserbyt en Nys volgden op negen tellen. In de derde ronde kon Nys het tempo van Iserbyt niet volgen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal ging ook op en over Kuypers om jacht te gaan maken op Van der Haar. We leken op weg naar een tweestrijd. Kuypers verloor namelijk terrein, terwijl Nys helemaal terugzakte. Joris Nieuwenhuis stoof in de vierde ronde op naar plek vier.

Duel tussen Van der Haar en Iserbyt

In de vijfde ronde kwam Iserbyt bij Van der Haar. De Belg trok gelijk door en pakte meteen een paar meters. Van der Haar bleef lang op die afstand hangen, maar liet niet los. Na vijf rondes kwamen met ze met zijn tweeën door. Maar heel even zaten ze bij elkaar, want al gauw moest Van der Haar weer een gaatje laten. Het verschil bleef rondenlang tussen de vijf en tien seconden schommelen. Bij het ingaan van de allerlaatste ronde had Iserbyt een marge van acht tellen.

Dat bleek genoeg om de overwinning te pakken. Iserbyt boekte zo zijn eerste Wereldbeker-zege van het seizoen en nam ook de leiding in het klassement over van Van der Haar, die als tweede over de streep kwam. Bijna anderhalve minuut na Iserbyt kwam Joris Nieuwenhuis als derde over de finish.

Wereldbeker Troyes

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 56m35s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 10s

3. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) op 1m29s

4. Gerben Kuypers (Circus-ReUz-Technord) op 1m41s

5. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m52s

6. Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) op 2m06s

7. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) op 2m08s

8. Toon Vandebosch (Crelan-Corendon) op 2m12s

9. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 2m22s

10. Timon Rüegg (Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen) op 2m24s