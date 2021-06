Lars Boom nieuwe ploegleider Team SD Worx

Lars Boom zal vanaf 1 oktober 2021 als ploegleider aan de slag gaan bij Team SD Worx. Tot vorige week was hij nog ploegleider bij Liv Racing, waar hij per onmiddellijke ingang vertrok vanwege een aanbieding van een ander team. Die nieuwe ploeg is dus Team SD Worx. Boom tekent bij de Nederlandse vrouwenploeg een contract voor twee jaar.

Boom gaat zich in de wintermaanden richten op de begeleiding van veldrijdster Kata Blanka Vas, die sinds 1 juni dit jaar de kleuren van Team SD Worx verdedigt. De 19-jarige Hongaarse gaat aan de slag als veldrijdster, mountainbikester en wegrenster voor de ploeg. Op de twee off-road disciplines zal Boom haar begeleiden.

“Het is een absolute meerwaarde dat Lars Boom in zijn succesvolle loopbaan actief is geweest op de weg, het veld en op de mountainbike”, geeft sportief directeur Danny Stam aan in het persbericht van de ploeg. “Met zijn ervaring kan hij Vas in alle disciplines verder helpen. In het wegprogramma zien we Lars passen in het plaatje van de technische staf, waar hij naast Anna van der Breggen en Chantal Blaak komt te staan. Van der Breggen neemt die functie op vanaf 1 januari, Blaak zal nog de voorjaarsklassierkers rijden en start per 1 mei 2022 in haar nieuwe rol.”

Stam heeft Boom het afgelopen half jaar regelmatig aan het werk gezien: “Lars maakte op mij een goede, frisse indruk. Zijn enthousiasme en gedrevenheid vielen mij op. Hij is altijd heel betrokken bij zijn rensters. Wij zien veel opportuniteiten in mensen die veel kennis in de praktijk hebben opgedaan en die een versterking kunnen zijn voor onze technische staf.”

Boom moest even nadenken toen hij een aanbieding van Team SD Worx kreeg. “Ik had het bij mijn vorige ploeg goed naar mijn zin. Maar wanneer de beste vrouwenploeg uit het peloton bij je aanklopt, voelt dit natuurlijk als een mooie en unieke kans”, vertelt Boom.

“In de laatste jaren van mijn loopbaan heb ik de drie disciplines veld, weg en mountainbike nog gecombineerd. Met Kata Blanka Vas hebben we een jonge wereldtopper in het veld en op de mountainbike in huis. Ik hoop dat ik met mijn ervaring haar verder kan helpen zodat zij nog stappen kan zetten. Ik zie het als een dankbare uitdaging om met haar aan de slag te gaan.”

In het wegprogramma zal Boom in 2022 dus de technische staf vormen met Danny Stam en de nieuwkomers in de ploegleiderswagen Anna van der Breggen en Chantal Blaak. “Ook ik loop pas een half jaar mee als ploegleider in het vrouwenpeloton”, geeft Boom aan. “Ik denk dat ik nog veel van Danny kan leren. Het lijkt me ook leuk om met Anna en Chantal samen te werken, die op de fiets alles hebben meegemaakt in het vrouwenwielrennen, en volgend jaar ook aan een nieuwe uitdaging gaan beginnen. Met mijn jarenlange ervaring in het mannenwielrennen hoop ik een bepaalde visie te kunnen delen. We hebben allemaal verschillende inzichten in het wielrennen, waardoor we een mooie combi kunnen vormen.”

Boom volgt het spoor van topsprinters Lotte Kopecky, die vorige week haar overstap van Liv Racing naar Team SD Worx bekendmaakte.