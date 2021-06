Ploegleider Lars Boom vertrekt per direct bij Liv Racing

Het huwelijk tussen Liv Racing en Lars Boom heeft maar kort geduurd. De partijen gaan met onmiddellijke ingang uit elkaar, zo meldt het Nederlandse Women’s WorldTeam in een communiqué.

Boom was sinds de zomer van 2020 als performance manager verbonden aan de formatie. In november werd hij aangekondigd als opvolger van Jeroen Blijlevens. “We hoopten met Lars voor dit seizoen een nieuwe weg in te slaan en voor fris elan te zorgen”, zegt teammanager Eric van den Boom.

Intern gaf Boom echter te kennen voor volgend seizoen in te willen gaan op een aanbieding van een andere vrouwenploeg. “We hebben daarom gezegd dat het beter is om per direct een punt achter de samenwerking te zetten”, zegt Van den Boom. “Met het sportmanagement van de ploeg zijn we immers al druk met de plannen voor 2022 en verder, we bouwen aan onze toekomst. We wensen Lars alle succes toe bij zijn volgende uitdaging.”

Liv Racing zegt achter de schermen aan een nieuw begeleidingsprogramma te werken. “We ontwikkelen een nieuwe structuur voor optimale begeleiding van onze rensters. Daarbinnen is ruimte voor bijvoorbeeld talentcoaches en performancemanagers”, zegt Van den Boom. “Liv Cycling, onze hoofdsponsor, heeft grootse ambities met onze ploeg. We willen onze keuzes daarom nu zorgvuldig maken.”