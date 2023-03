Laporte wint na Gent-Wevelgem ook Dwars door Vlaanderen: “Voelde mij nog fris”

Christophe Laporte heeft het indrukwekkende voorjaar van Jumbo-Visma nog meer kleur gegeven door Dwars door Vlaanderen te winnen. De Franse kopman ontsnapte vier kilometer voor de finish uit een elitegroep en kwam solo over de finish. “Dit is een topdag”, zei hij na afloop.

“De ploeg deed de hele wedstrijd geweldig werk en ik ben blij dat ik het heb afgemaakt”, aldus Laporte. “Tiesj Benoot was de sterkste op de hellingen en hij heeft daar de selectie doorgevoerd. In de finale heb ik vervolgens het juiste moment gekozen. Ik moet nog realiseren wat ik heb gedaan, door Gent-Wevelgem en nu ook Dwars door Vlaanderen te winnen.”

Aanvankelijk zat Laporte niet in de selectie voor Dwars door Vlaanderen. Hij werd opgeroepen als vervanger van de herstellende Dylan van Baarle. “Ik voelde mij nog fris, ondanks zondag”, blikt hij terug op de natte editie van Gent-Wevelgem. “Het is onwaarschijnlijk wat we als ploeg doen. We gaan proberen op dit elan verder te gaan. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan nog een paar man hoger in de rangorde.”

Overigens is Laporte de derde renner die in een seizoen Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen weet te winnen. Hij treedt in de voetsporen van Briek Schotte (1955) en Walter Godefroot (1968).

