Laporte eerste leider in Dauphiné: “Blij dat ik het team heb kunnen belonen”

Christophe Laporte is de ploeg van Jumbo-Visma dankbaar voor de steun in de openingsrit van het Critérium du Dauphiné. De Fransman won in Chambon-sur-Lac de sprint van een uitgedund peloton, al moest Rune Herregodts daarvoor nog wel ingerekend worden in de laatste tien meter. “Dit was een lastige etappe”, vertelde Laporte na afloop.

Jumbo-Visma zette achtereenvolgens Dylan van Baarle, Attila Valter, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck in om de sterke vluchtersgroep, en dan vooral Herregodts, terug te halen. Ook kopman Jonas Vingegaard deed in de finale nog een kopbeurt. “De ploeg heeft er alles aan gedaan om mij de ritzege te bezorgen”, zegt Laporte dus.

“Het was op papier een etappe die voor mij geschikt was, maar je moet het dan wel nog afmaken. Ik ben blij dat ik de ploeg met deze zege heb kunnen belonen. Het is mooi dat ik de gele trui mag dragen en ik ga proberen de trui eer aan te doen”, aldus de Fransman, die maandag een nieuwe kans krijgt op ritwinst.

