Christophe Laporte wint openingsrit Dauphiné, Rune Herregodts strandt in extremis

Christophe Laporte heeft zondag de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné 2023 gewonnen. Na een heuvelachtige rit van 158 kilometer was de Fransman van Jumbo-Visma in Chambon-sur-Lac de beste van een uitgedund peloton, al stak vroege vluchter Rune Herregodts daar nog bijna een stokje voor. De Belg werd pas in de laatste 25 meter gegrepen door Laporte, die ook de eerste drager van de gele trui is.

De Dauphiné begon zondag gelijk met een heuvelachtige rit met 2.800 hoogtemeters. Na 90 kilometer draaien de renners een slotcircuit op van ruim 23 kilometer. Dat staat drie keer op het programma en kent de Côte du Rocher de l’Aigle (1 km aan 7,3%) als scherprechter, maar ook de aanloop van die klim is lastig. Na de laatste keer Côte du Rocher is het nog twaalf kilometer, grotedeels in dalende lijn, tot de streep.

Na tien kilometer was de kopgroep van de dag al gevormd. Drie Belgen en twee Fransen sloegen de handen ineen. Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Brent Van Moer (Lotto Dstny), Donovan Grondin (Arkéa-Samsic) en Dorian Godon (AG2R Citroën) vonden elkaar.

Meerdere opgaves

Jumbo-Visma en BORA-hansgrohe namen daarachter de controle in handen en gaven de koplopers niet meer dan drie minuten voorsprong. De omstandigheden waren bij tijd en wijle regenachtig en dat leidde ook tot enkele valpartijen. Ethan Hayter kwam zelfs twee keer ten val en moest daardoor opgeven, net als Hugo Page en Antwan Tolhoek.

Van den Bossche en Grondin haakten op ruim 40 kilometer van de finish af bij hardrijders Herregodts, Van Moer en Godon. Dat gebeurde op de lastige aanloop naar de Côte du Rocher de l’Aigle. Ook het peloton dunde verder uit in die fase. Voor onder meer Dylan Groenewegen ging het te hard, al gaf hij niet zomaar op.

Op de voorlaatste keer Côte du Rocher de l’Aigle versnelden Soudal Quick-Step en UAE Emirates, waardoor de meeste rappe mannen toch echt overboord gingen. Bij het ingaan van de slotronde van 23 kilometer had het peloton vervolgens een achterstand van 1.10 minuut op de drie overgebleven vluchters, die knap standhielden.

Jumbo-Visma bepaalt het tempo

Door beulswerk van Attila Valter werd dat gat daarna snel teruggebracht tot een halve minuut. Jumbo-Visma had veel vertrouwen in Christophe Laporte op deze aankomst, want na Valter werden ook Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck op kop gezet. Hun tempo ging te hard voor onder meer Ethan Vernon, de sprinter van Soudal Quick-Step.

Godon en Herregodts leken op de laatste keer Côte du Rocher de l’Aigle dan toch echt gegrepen te worden, maar de Belg liet zich niet zomaar vangen. Hij ging met een minimale voorsprong de afdaling in richting Chambon-sur-Lac en nam veel risico’s op het natte wegdek. Daardoor liep hij uit naar vijftien seconden en bleef hij uit zicht van het peloton.

In het zicht van de haven…

In de laatste twee kilometer lag nog een lastig hupje, waar het peloton toch dichterbij kwam. Herregodts begon met zeven seconden voorsprong aan de vlakke laatste kilometer en streed tot het bittere einde, maar werd in extremis nog gepasseerd door de aanstormende Laporte. Dat gebeurde pas 10 meter voor de finish. De Fransman bleef daar Matteo Trentin voor.

Om aan te tonen hoe dichtbij Herregodts kwam: hij eindigt nog als derde in de daguitslag. Maxim Van Gils was een knappe vijfde in de daguitslag, terwijl Danny van Poppel als zesde over de streep kwam.

Christophe Laporte is ook de eerste leider in het algemeen klassement van de Dauphiné, met vier seconden voorsprong op Trentin en zes seconden op Herregodts. Maandag gaat de WorldTour-ronde verder met opnieuw een etappe voor de puncheurs.