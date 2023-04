Landa en Mas in het spoor van Vingegaard: “Wedstrijd is vandaag echt begonnen”

De eerste serieuze strijd tussen de klassementsrenners in de Ronde van het Baskenland is uitgedraaid op een zege voor Jonas Vingegaard, maar Mikel Landa en Enric Mas waren niet ver verwijderd. De Spanjaarden volgden op twee seconden op de steile slotklim in Amasa-Villabona. “Het lijkt erop dat de koers vandaag echt is begonnen”, aldus Mas.

De tweede plaats, twee seconden achter Vingegaard, was voor Landa. “Hij is de winnaar van de Tour de France en we weten dat hij goed in vorm is. Maar deze koers heeft elke dag verrassingen in petto, dus er zullen nog wel verschillen gemaakt gaan worden”, aldus de kopman van Bahrain Victorious tegen Marca.

“Ik ben bezig aan een van de beste starts van mijn seizoen”, gaat Landa verder. “Ik wil graag strijden om het podium hier. Deze slotklim (met stroken tot 26%, red.) heeft veel gevraagd omdat het heel erg smal was.”

De Baskische klimmer werd overigens nog gehinderd door de botsing tussen Sergio Higuita en JuanPe López, net als Movistar-kopman Mas. “We gaan zien wat we nog kunnen doen in deze Ronde van het Baskenland, maar het lijkt erop dat de koers vandaag echt begonnen is”, zegt Mas. “We komen steeds dichter bij de zege, dus laten we kijken of we deze ronde nog een rit kunnen winnen.”

In het algemeen klassement is Landa nu tweede, op vijf seconden van Vingegaard. Mas staat zesde op 21 seconden van de Jumbo-Visma-kopman.

