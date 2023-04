Jonas Vingegaard grijpt op supersteile slotklim de macht in het Baskenland

De derde etappe in de Ronde van het Baskenland is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de loeisteile slotkilometer, die nog door een valpartij bergop werd ontsierd, vocht de renner van Jumbo-Visma zich naar de zege. Ide Schelling moest passen en verloor de leiderstrui.

Een dag na de machtsgreep van Schelling ging de Ronde van het Baskenland verder met een lastige rit van Errenteria naar Amasa-Villabona. Onderweg had de organisatie een parcours uitgetekend met vijf gecategoriseerde beklimmingen en nog veel meer niet gecategoriseerde heuveltjes. Zo werd de niet gecategoriseerde slotklim naar Villabona op voorhand vergeleken met een soort Muur van Hoei.

Al vroeg in de rit trokken Georg Zimmermann, Pierre Latour en Simon Geschke op avontuur. Later zouden zij nog gezelschap krijgen van Nicolas Prodhomme, Thibault Guernalec en Remi Cavagna. De zes renners vooraan slaagden erin om een aantal minuten voorsprong op het peloton bij elkaar te rijden en hielden op beklimmingen als Meaga, Andazarrate en Alkiza de groep goed bij elkaar, waardoor ze met een minuut voorsprong aan de laatste vijftig kilometer begonnen. Na een aanval van Cavagna viel de groep dan toch uit elkaar. Op 28 kilometer van de streep werd de Fransman samen met Zimmermann als laatste ingerekend.

Mollema in de aanval

De favorieten waren daarna aan de beurt. Op 25 kilometer van de meet waren het Bauke Mollema, Laurens Huys en Esteban Chaves die het van ver probeerden en aanvankelijk een seconde of vijftien bij elkaar wisten te fietsen. Dat bleek niet genoeg te zijn om de finale met nog vier pittige heuveltjes, waaronder de steile slotkilometer naar Villabona met een gemiddeld stijgingspercentage van 11,7 procent, te overleven. Na een aanval van Mikel Landa werden Mollema en Huys weer teruggepakt, terwijl Chaves nog even vooruitbleef. Daar zou hij later van profiteren. Na een nieuwe aanval uit het peloton van Juan Pédro Lopez en James Knox kon Chaves gezwind zijn karretje aanhaken de laatste kilometers.

Schelling moet passen

De aanval van Knox en López betekende overigens wel het einde van Schelling. Nadat de Hagenees al meerdere keren in de problemen was gemeld, moest hij op 15 kilometer van de meet het gedecimeerde pelotonnetje definitief laten gaan. In Villabona was er dus niet alleen een ritzege, maar ook een leiderstrui op te halen.

Knox (op 10 seconden in het klassement), Chaves en López begonnen met een kleine bonus op het peloton aan de slotkilometer, maar zouden niet standhouden. In het peloton bleken nog te veel gretige renners te zitten die maar wat graag een dubbelslag wilden slaan. Sergio Higuita bijvoorbeeld, die zo gretig bleek dat hij een aantal collega’s en zichzelf op 400 meter van de streep de hekken in reed.

Vingegaard wint voor Landa en Mas

Vingegaard maakte er dankbaar gebruik van en timede zijn demarrage vervolgens perfect. Op de Deen stond woensdag geen maat, al hielden Mikel Landa en Enric Mas de schade beperkt. Met nog drie ritten te rijden is er nog niks beslist in het Baskenland.