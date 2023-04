Higuita en López botsen en staan stil op steile klim in Baskenland: “Echt pech”

Precies op het moment dat Sergio Higuita zijn versnelling inzette op de steile slotklim in de Ronde van het Baskenland, werd hij gehinderd door de stilvallende Juan Pedro López. Het leverde bijzondere beelden op, want López stak zijn elleboog uit om rechtop te blijven, maar juist daardoor Higuita belandde in de hekken. “Dit was echt pech”, zegt Higuita.

“Het was een zwaar en technisch parcours”, blikt de vinnige Colombiaan terug op de etappe naar Amasa-Villabona. “We wisten dat we kans hadden om de etappe te winnen. De finale was explosief en zwaar, maar Emanuel Buchmann zette mij goed af. Ik wilde een strak tempo rijden in de laatste 300 meter, aan een stijgingspercentage van 23%.”

Dat leek te lukken, want hij zat goed van voren. “Ik probeerde aan te vallen en schoof op aan de rechterkant van de weg om López (die stilviel na een aanval, red.), maar hij bewoog precies toen ik om hem heen wilde gaan. Daardoor verloor ik mijn stabiliteit en raakte ik de hekken”, aldus Higuita, die voet aan de grond moest zetten en veel tijd verloor.

“Dit was echt pech en het zorgt voor een bitterzoete nasmaak, want dit was echt een heel goede kans voor ons. Maar we houden onze focus op de komende etappes en verliezen echt de motivatie niet”, vertelt hij op de ploegsite van BORA-hansgrohe. Die ploeg verloor bovendien de leiderstrui van Ide Schelling aan ritwinnaar Jonas Vingegaard.

‘Helaas heeft het tot niets geleid’

Juan Pedro López ging in een interview met Eurosport na de finish niet in op het incident zelf. “Ik voelde mij goed vandaag en probeerde het van ver. Ik ben blij met mijn gevoel, maar het heeft helaas tot niets geleid”, aldus de Spanjaard van Trek-Segafredo.

Mede door deze botsing verloren Higuita en López veel tijd in de Ronde van het Baskenland. De Colombiaan werd uiteindelijk vijftiende in Villabona, op 20 seconden van Vingegaard. López volgde twee seconden later op een twintigste plaats.

Bekijk hieronder de beelden van het incident:

¡Nooooo! Sergio Higuita perdió la bicicleta a pocos metros de la meta, una lástima para el colombiano ¿Qué pasó? Mira la #Itzulia2023 también en nuestro streaming 🖥 👉 https://t.co/REiLk944pJ#ElMundoRuedaXSeñal pic.twitter.com/LhCwJly7vz — Señal Deportes (@SenalDeportes) April 5, 2023