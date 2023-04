Lampaert en Asgreen hopen op open koers: “Zal niet wachten tot de laatste strook”

Voor Yves Lampaert is Parijs-Roubaix een speciale wedstrijd. Hij reed er meermaals finale en eindigde al driemaal in de top-tien. “Dat doet je natuurlijk dromen van meer. Dat is dit jaar niet anders”, zei de West-Vlaming zaterdag tegen VTM Nieuws.

Wat wel anders is dan in het verleden, zijn de prestaties van Soudal Quick-Step in de kasseiklassiekers. De ploeg van Patrick Lefevere heeft dit voorjaar zijn stempel nog niet weten te drukken op de koersen waar ze vroeger domineerden. “Behalve Jumbo-Visma en UAE Emirates rijdt iedereen een beetje achter de feiten aan. Wij zitten daar ook bij. We missen een absolute kopman om die mannen pijn te doen. Wie weet schakelen we volgend jaar Remco (Evenepoel, red.) in om mee te doen met de toppers”, lacht Lampaert.

Tactiek

Kan Lampaert de grote favorieten, Mathieu van der Poel en Wout van Aert, zelf ook al volgen dit jaar? “Ik hoop het. Het zal wel móeten. Meer zelfs: als we willen winnen, zullen we de twee topfavorieten moeten lossen”, zegt hij grijnzend. “Zelf zal ik niet wachten tot de laatste kasseistrook. Parijs-Roubaix is heel speciaal voor mij. Een mythische wedstrijd, één van de mooiste van allemaal. Maar zó onvoorspelbaar. Net dat maakt het interessant. Het is niet altijd de beste en sterkste man in koers die op de Vélodrome triomfeert. Tactiek kan een rol spelen.”

Soudal Quick-Step zal alvast voor een andere tactiek kiezen dan in de hoogtijdagen. “We zijn gebaat bij een open koers. Maar elke ploeg, behalve Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck, is gebaat bij veel aanvallen. We moeten proberen weg te raken met een groepje en hopen dat Jumbo en Alpecin hun mannetjes rap opsouperen in de achtervolging. Of dat Wout (van Aert, red.) en Mathieu (van der Poel, red.) op zijn minst een cartouche moeten verschieten om terug te keren. (…) Vroeger droegen we de wedstrijd. In de Ronde van Vlaanderen hebben we al getoond dat we dat nu niet gaan doen, dat we gaan proberen mee te schuiven.”

Vorig jaar kwam Lampaert ten val in de finale door een onoplettende toeschouwer. Denkt hij daar nog vaak aan terug? “Ik denk meer aan de regeneditie en het jaar ervoor, met Gilbert. Dat zijn misschien wel de twee kansen die ik heb laten liggen. Vorig jaar was een podium bijna zeker, maar laten we hopen dat we dit jaar pechvrij blijven. Een goed resultaat zal er wel inzitten.”

Lees ook: Voorbereiding op Parijs-Roubaix: Waar kan Mathieu van der Poel de Jumbo-mannen verrassen?

Asgreen: “Iets vergelijkbaars doen als in de Ronde van Vlaanderen”

Lampaerts ploeggenoot Kasper Asgreen eindigde vorige week als zevende in de Ronde van Vlaanderen, nadat hij al vroeg ten aanval trok. De Deen verwacht zondag weer een zware dag in de Hel. “De afstand en de kasseien hakken erin als in geen andere koers, zelfs meer nog dan de Ronde van Vlaanderen. Maar hopelijk kunnen we iets vergelijkbaars doen als daar en de strijd aangaan met de favorieten.”

“Of ik daar Van der Poel en Van Aert mee bedoel? Er zijn veel renners die kunnen winnen, maar na wat ze de afgelopen weken hebben laten zien, zijn dat inderdaad de grootste favorieten. Zij zullen de wedstrijd moeten controleren en hun verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Voelt Asgreen, die zichzelf ‘zeker’ als een potentiele winnaar ziet, ook druk? “Nee, die vraag heb ik eigenlijk nooit echt begrepen. We koersen allemaal omdat we het leuk vinden. We zouden niet hier zijn als we niet de zeven beste opties van het team zouden zijn, dus het concept ‘druk’ heb ik nooit echt begrepen.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Parijs-Roubaix 2023 – Nieuw duel tussen Van der Poel en Van Aert?