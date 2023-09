dinsdag 19 september 2023 om 17:55

Lampaert bevestigt vertrek van ploeggenoot Declercq: “Ga Tim enorm missen”

Eerder vandaag kwam Het Laatste Nieuws al met het nieuws naar buiten dat Tim Declercq Soudal Quick-Step zal verlaten voor een nieuw avontuur bij Lidl-Trek. Declercq en Lidl-Trek willen het nog niet bevestigen, maar ploeg- en kamergenoot Yves Lampaert doet dit wel in gesprek met Sporza.

De 34-jarige Declercq is bezig aan zijn zevende seizoen voor de ploeg van Patrick Lefevere. Hij kwam na 2016 over van Topsport Vlaanderen-Baloise. Bij Soudal Quick-Step en de voorgangers daarvan was hij vooral waardevol als trouwe helper. In de eerste uren van klassiekers en etappes van grote rondes reed Declercq vaak kilometers op kop. Dit zal hij volgend jaar dus niet meer doen in het tenue van Soudal Quick-Step, maar in dienst van Lidl-Trek.

Lampaert zal Declercq gaan missen bij de Belgische formatie. De twee Belgen hebben namelijk een sterke band. “Ik ben al ploegmaat van Tim sinds mijn achttiende, als eerstejaarsbelofte. Het is zeer jammer voor mezelf, maar ik ben supercontent voor Tim dat hij een zeer mooie transfer heeft kunnen maken naar Lidl-Trek. Ze zullen daar heel blij zijn met zo’n knecht erbij.”

“Het was snel duidelijk dat blijven geen optie was”

Voor Lampaert komt het zeker niet als een verrassing. “Tim was zeer open naar mij toe over de mogelijkheden die hij had voor volgend jaar. Het was snel duidelijk dat blijven geen optie was. Hij is niet naar een lager niveau, zoals Procontinentaal, moeten gaan. Hij maakt een mooie stap naar Lidl-Trek, toch een ploeg die aan het komen is. Ik ben heel tevreden voor hem.”

En toch kijkt de West-Vlaming er met gemengde gevoelens naar. “Het zal voor mij veel pijn doen, omdat ik nu tegen hem zal moeten koersen. Maar vooral voor de momenten op de kamer en zo ga ik hem enorm missen. Gelukkig wonen we niet super ver van elkaar en gaan we hopelijk nog veel samen gaan trainen.”