Laatste koers als Nederlands kampioen voor Pascal Eenkhoorn: “Hoop nog een keer te winnen”

Interview

Een jaar lang droeg Pascal Eenkhoorn het rood-wit-blauw, nadat hij vorig seizoen Nederlands kampioen werd op de VAM-berg. Hij rijdt deze week zijn voorlopig laatste koers in de nationale driekleur. Samen met WielerFlits kijkt hij terug op zijn jaar, en blikt hij vooruit op Zwitserland, het NK én… De Tour de France. “Daar hoop ik natuurlijk bij te zijn, dat is het doel de komende weken”, vertelt de renner van Lotto Dstny. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Na de heuvelklassiekers kwam er na de Waalse Pijl een abrupt einde aan Eenkhoorns voorjaar. Die koers was naar eigen zeggen zwaar onder niveau. Hij voelde zich in de dagen erna vermoeid. Toen hij in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik las dat Sam Oomen en Tosh Van der Sande door een positieve coronatest niet konden starten, besloot hij de ene coronatest die hij thuis nog had ook maar eens aan te wenden. En die bleek meteen positief, waarna hij twee weken lang last had van het virus. Toen hij zich weer in orde voelde, stond er meteen een hoogtestage op hem te wachten. Daarna volgden de Mercan’Tour Classique Alpes-Maritimes en vrijdag de GP Kanton Aargau (elfde).

De hoogtestage was op Sierra Nevada. “Daar was het best druk”, lacht Eenkhoorn. “Jumbo-Visma was er, Soudal Quick-Step, AG2R Citroën, Arkea-Samsic, UAE Emirates en wij dan. Na de hoogtstestage heb ik de Mercan’Tour gereden, echt een heel zware wedstrijd. Ik zat mee in de ontsnapping, maar toen we teruggepakt werden zat mijn koers er wel op. In Aargau ging het eigenlijk zeer goed, maar door een slechte positionering kwam ik niet aan sprinten toe. Nu volgt Zwitserland, die ik vorig jaar voor het eerst gereden heb. Dat vond ik een supermooie koers en nu is de hoogtestage ook alweer iets langer geleden. Meestal duurt het even voordat ik dat verteer.”

Laatste koers in rood-wit-blauw

De Ronde van Zwitserland is ook voorlopig de laatste koers voor de 26-jarige Genemuidenaar in het nationale tricot. “Het is natuurlijk hartstikke mooi om daar in rond te rijden. Alleen je weet natuurlijk ook dat het voor een jaar is. Ik kijk daar in ieder geval met veel plezier op terug, het is een heel mooie ervaring geweest. Helaas heb ik er nog geen koers in kunnen winnen, hopelijk lukt dat me komende week nog. Dat zou mooi zijn. Wat ik het meest ga missen? Het is heel herkenbaar voor de mensen. Maar in koers ook. Dat maakt het soms zelfs ietsje moeilijker, maar ook niet extreem lastig. In een finale is het toch altijd man-tegen-man. Maar het was mooi!”

Eenkhoorn deed genoeg prachtige herinneringen op in zijn NK-trui, maar er is er eentje in het bijzonder die hem voor altijd bijblijft. “Dat is de Amstel Gold Race”, glundert hij. “Je bent in het rood-wit-blauw superherkenbaar en ik woon in Lanaken, dus reed ik ook een beetje in mijn eigen regio. Veel mensen zien me hier toch vaak trainen. Dan is het heel gaaf als mensen je herkennen en je naam roepen. Of ik er harder door fiets weet ik niet, maar het gaf wel een soort kick. Er zijn ook niet veel zaken die ik nog had willen doen in het rood-wit-blauw, al kan ik me voorstellen dat een Tour in dat shirt echt supermooi is. Maar daar heb ik geen invloed op en het is het zoals het is.”

Kanshebber op verlenging titel

Hoewel Zwitserland dus voorlopig zijn laatste koers in het rood-wit-blauw is, ligt de nadruk op voorlopig. De kans bestaat namelijk dat Eenkhoorn zijn titel verlengt, want daar leent het parcours zich wel voor. “Maar dat is wel lastig, hoor”, stelt hij. “Mathieu van der Poel doet mee en hij is natuurlijk de topfavoriet. Jumbo-Visma moet van goede huizen komen om hem te neutraliseren. Voor mij is Mathieu nu een bondgenoot. Het zou mij niet verbazen als hij al voor de plaatselijke omloop begint te koersen, om zo veel mogelijk renners te elimineren voor de finale. Wat je dan kwijt bent, ben je kwijt. Ik zie dat ook wel zitten, ik heb een goede verstandhouding met Mathieu.”

Eenkhoorn verwacht dat Jumbo-Visma het moeilijker krijgt, omdat ze misschien niet over dezelfde kwaliteiten beschikken. “De laatste jaren moesten Mike Teunissen en ik vooral de gevaarlijkste mannen neutraliseren. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Vorig jaar mochten Taco van der Hoorn en Oscar Riesebeek bijvoorbeeld niet meezitten en dat gebeurde wel. Het punt is alleen dat Mike en ik nu elders rijden. Jumbo-Visma kan niet iedereen neutraliseren. Het is afwachten of Dylan van Baarle rijdt, anders vermoed ik dat Jumbo-Visma vol voor Olav Kooij gaat. Al is het ook logisch als ze voor Koen Bouwman gaan, want die zie ik op de heuveltjes wel lang mee gaan met de rest.”

Op naar de Tour?

Mocht Eenkhoorn er toch in slagen om zijn titel te verdedigen, dan bestaat de kans dat we hem terugzien in de Tour de France. “Momenteel is dat nog koffiedik kijken”, stelt de Nederlander van Lotto Dstny. “Maar ik sta nog wel op de lijst. Als ik een goed niveau haal in Zwitserland en op het NK, dan denk ik dat het realistisch is dat ik naar de Tour ga. Dat zou voor het eerst zijn, de tweede grote ronde na de Giro vorig jaar. Het lijkt me supermooi, want de Tour is wel de grootste koers van het jaar. Daar kijk ik wel heel erg naar uit. Toen ik jong was, ben ik een aantal keer wezen kijken. Het leek me toen al erg gaaf om ooit zelf aan die koers mee te doen. Een jongensdroom.”

[cf_rider_schedule rider=”pascal-eenkhoorn”]