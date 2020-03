Laag aantal Nederlanders in Parijs-Nice zaterdag 7 maart 2020 om 17:31

Andere jaren schommelde het aantal Nederlanders in Parijs-Nice tussen de tien en twintig, nu lijkt het erop dat het er deze keer slechts vijf zijn. En van dit vijftal reden alleen Boy van Poppel en Niki Terpstra de Franse ronde al eens eerder.

Vorig jaar gingen er nog dertien Nederlanders van start in Parijs-Nice en deed Jumbo-Visma een flinke duit in het zakje met vier renners van Nederlandse komaf. Vanwege het coronavirus zegde de geel-zwarte ploeg ditmaal af voor een trip naar de Koers naar de zon, die in het verleden zes keer door een Nederlander werd gewonnen.

Team Sunweb staat deze editie met twee Nederlanders aan het vertrek, Cees Bol en Nils Eekhoff. De ploeg hoopt met Bol te scoren in de massasprints. Circus-Wanty Gobert kreeg ter elfder ure een uitnodiging voor Parijs-Roubaix en de ploeg zet Boy en Danny van Poppel aan het vertrek. Boy reed de ronde vier jaar geleden al eens.

Ook voor Niki Terpstra is Parijs-Nice niet nieuw. Met vijf eerdere deelnames is hij de meest ervaren Nederlander aan de start.

Voorbeschouwing: Parijs-Nice 2020