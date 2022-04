Kwiatkowski en Van der Poel delen vermogens- en hartslagdata van Amstel Gold Race

Mathieu van der Poel is niet de enige coureur die actief is op Strava. Ook Michal Kwiatkowski deelt vrijwel al zijn trainingsarbeid en koersinspanningen op de sportapplicatie. Zo ook na zijn overwinning in de Amstel Gold Race. WielerFlits werpt een blik op zijn vermogens- en hartslagdata.

Gedurende de 6 uur, 6 minuten en 38 seconden die Michal Kwiatkowski nodig had om de finish van de Amstel Gold Race te bereiken, trapte hij gemiddeld 252 watt. Zijn gewogen gemiddelde vermogen (normalized power) was 303 watt.

De finale barstte los op de Keutenberg. Hier beleefde Kwiatkowski een van de meest veeleisende momenten van zijn koers, afgaande op zijn piekhartslag van 176. Om met een elitegroep mee te schuiven, moest hij daar 1 minuut en 20 seconden 584 watt leveren.

Wat ook opvalt, is dat Kwiato op de passage van de Gulperberg vanuit Partij een ferme inspanning heeft moeten leveren. Met nog 119 kilometer koers te gaan kwam die beklimming ruim voor de finale. Desalniettemin was dit, naast de Keutenberg, het enige andere moment dat hij zijn piekhartslag van 176 bereikte, nadat hij 1 minuut en 3 seconden 662 watt had getrapt. Dat is gelijk aan bijna 10 watt per kilo lichaamsgewicht.

Na de Cauberg viel de 31-jarige Pool eigenlijk nergens meer stil, op een enkele afdaling na. Vanaf de voet van de Cauberg tot aan de finish, trapte hij 25:18 minuten gemiddeld 332 watt. Zijn aanval, kort na de beklimming van de Cauberg, was duidelijk op kousenvoeten, gezien het piekvermogen dat hij daar leverde slechts 610 watt was.

In de eindsprint trapte hij tot slot 16 seconden 940 watt, met een piek van 1.194 watt. Dat is geen enorm hoog piekvermogen, maar de kracht van zijn sprint lijkt vooral in het relatief lage verval te zitten.

Mathieu van der Poel

Ook Mathieu van der Poel heeft zijn vermogens- en hartslagdata weer gedeeld op Strava. Daarin zijn enkele interessante overeenkomsten met de Ronde van Vlaanderen te zien. Met 296 watt is zijn gemiddelde vermogen slechts 11 watt hoger dan vorige week. Het gewogen gemiddelde vermogen is wel flink hoger. In de Ronde was dat 338 watt, vandaag was dat 366 watt. Daarmee is de koers van vandaag – puur theoretisch – intensiever.

Bijzonder zijn de gelijkenissen in de sprint. Ondanks een tweetal aanvallen in de diepe finale, leverde hij vandaag over 15 seconden 1.124 watt, met een piek van 1.384 watt. Vorige week was dat 14 seconden 1.136 watt met een piek van 1.406 watt; verwaarloosbare verschillen dus.

Tot slot, en misschien wel het meest indrukwekkende stukje data, is zijn vermogen op de Keutenberg: 1 minuut en 25 seconden trapt hij maar liefst 699 (!) watt. Dat was duidelijk één van de zwaarste momenten in koers, want zijn hartslag was nergens hoger dan daar: 190 bpm.

Alhoewel Mathieu van der Poel hogere vermogens trapt dan Michal Kwiatkowski, betekent dat niet per se dat hij sneller is. Bergop is namelijk niet het absolute vermogen maar het watt per kilogram belangrijker, vanwege de zwaartekracht. Zo kan een lichtere renner dus bergop een lager wattage trappen, maar alsnog sneller boven zijn. Daarnaast speelt in een koers natuurlijk ook nog een andere – onmeetbare – factor een belangrijke rol: tactiek.