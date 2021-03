Kwiatkowski en Bernal starten in Trofeo Laigueglia

INEOS Grenadiers gaat woensdag met Michal Kwiatkowski en Egan Bernal van start in Trofeo Laigueglia. De twee kopmannen maken deel uit van de Britse formatie in de heuvelklassieker langs de Ligurische kust en mogen gerekend worden tot de favorieten voor de overwinning.

Kwiatkowski en Bernal lieten eerder dit seizoen al zien goed in vorm te zijn. De Poolse allrounder werd in het eindklassement van de Ster van Bessèges tweede. De Colombiaan eindigde op zijn beurt als derde in de Tour de La Provence, nadat hij tweede werd in de bergrit naar Chalet Reynard op de Mont Ventoux.

De omkadering van de kopmannen is ook niet min. Eddie Dunbar, Sebastian Henao, Gianni Moscon, Salvatore Puccio en Carlos Rodriguez staan ook aan de start in Laigueglia. De Italiaan Moscon liet zich afgelopen weekend zien in de Omloop Het Nieuwsblad. Hij werd er uiteindelijk 45ste.

Selectie INEOS Grenadiers voor de Trofeo Laigueglia 2021 (3 maart)

Egan Bernal

Eddie Dunbar

Sebastian Henao

Michal Kwiatkowski

Gianni Moscon

Salvatore Puccio

Carlos Rodriguez