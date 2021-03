Voorbeschouwing: Trofeo Laigueglia 2021

Woensdag gaat ook het Italiaanse seizoen van start met de Trofeo Laigueglia. Aan de Ligurische kust is het goed voorbereiden op de Strade Bianche en Milaan-San Remo. Een overwinning in de Trofeo Laigueglia wil je echter niet laten liggen. Wie wint deze 58e editie? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

In Nederland kennen we de Ster van Zwolle als de seizoensopener, in België Omloop Het Nieuwsblad en in Frankrijk La Marseillaise. Maar wie gevraagd wordt naar de Italiaanse seizoensopener moet vaak even nadenken. Misschien dat de wielerliefhebber Milaan-San Remo noemt met haar bijnaam La Primavera, maar met Strade Bianche twee weken eerder is dat een snelle denkfout. Ook Strade Bianche is het overigens niet. Het goede antwoord: de Trofeo Laigueglia. Na het wegvallen van de Gran Premio della Costa Etruschi in 2018 is deze wedstrijd nu de eerste op Italiaans grondgebied.

Hoewel de 58 jaar oude klassieker misschien minder tot de verbeelding spreekt dan die twee grote klassiekers in de weken erna, heeft de Trofeo Laigueglia een erelijst om u tegen ze zeggen. Pak hem er maar bij: Belgische grootheden Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Freddy Maertens, Johan Museeuw, Frank Vandenbroucke, maar ook Lance Armstrong, Giuseppe Saronni en Filippo Pozzato prijken er allemaal op.

Pozzato is met drie overwinningen in de Trofeo Laigueglia recordhouder op het moment. De Italiaan weet al dat hij deze titel tot ten minste 2022 met zich meedraagt. Waarom? Omdat er zondag drie coureurs aan de start staan met een zege op zak. Het zijn Giulio Ciccone, Simone Velasco en Fabio Felline.

Laatste tien winnaars Trofeo Laigueglia

2020: Giulio Ciccone

2019: Simone Velasco

2018: Moreno Moser

2017: Fabio Felline

2016: Andrea Fedi

2015: Davide Cimolai

2014: José Rodolfo Serpa

2013: Filippo Pozzato

2012: Moreno Moser

2011: Daniele Pietropolli

Vorig jaar

Giulio Ciccone liet in zijn eerste wedstrijd van 2020 zien dat zijn prestaties uit 2019 niet op toeval berustten. De Italiaan won met meer dan een halve minuut voorsprong op zijn naaste belagers Biniam Ghirmay en Diego Rosa de Trofeo Laigueglia.

Samen met hen kleurde de 25-jarige Italiaan de finale, die op vijftig kilometer van de meet was begonnen na een aanval van Rosa. Met ook nog Marco Tizza oorspronkelijk erbij, maakten richting de finish in Laigueglia vier renners aanspraak op de zege. Illusies, zo bleek later. In de beklimming van de Colla Micheri haalde Ciccone uit: zijn eerste en, zo bleek later, enige overwinning van het seizoen.

Uitslag Trofeo Laigueglia 2020

1. Giulio Ciccone (Italiaanse selectie)

2. Biniam Ghirmay (NIPPO DELKO One Provence)

3. Diego Rosa (Arkéa-Samsic)

4. Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale)

5. Lorenzo Rota (Vini Zabu-KTM)

Parcours

Brommende burgemeesters in de provincie Savona eisten vorig jaar nog een aantal wijzigingen in Milaan-San Remo. In het geval van de Trofeo Laigueglia, die door dezelfde provincie voert, is het stil gebleven. Het parcours is namelijk hetzelfde als een jaar eerder.

Woensdag 3 maart, Laigueglia – Laigueglia (202 km)

In de 202 kilometer lange semiklassieker met start en finish in Laigueglia, zit het venijn hem vooral in de staart. De Cima Paravenna en de San Damiano moeten in de beginfase van de wedstrijd voor uitputting zorgen voor de finale, maar de echte slijtage vindt pas plaats in de laatste vier lokale rondes.

De grote slijtagebron daarin is de Colla Micheri (2,6 km aan 6,3%), die ook vier keer terugkomt. De lengte en de hellingsgraad boezemen misschien geen angst in, de steilste stroken van 11% dan weer wel. Ciccone wist vorig jaar op deze stroken het verschil te maken.

De Colla Micheri is overigens niet de enige beklimming waar aanvallers een verschil kunnen maken. In elke ronde moeten de coureurs ook nog de uit Milaan-San Remo bekende Capo Mele over. De versie van woensdag is echter een stuk makkelijker.

Start: 11.00 uur in Laigueglia

Finish: tussen 15.56 en 16.28 uur in Laigueglia

Favorieten

De Trofeo Laigueglia kan rekenen op een sterke startlijst. De negen aanwezige WorldTeams hebben hun beste renners niet thuisgelaten. Mikel Landa, Nairo Quintana, Thibaut Pinot en Pello Bilbao zijn er allemaal, maar vallen in onze voorbeschouwing buiten de sterren. Quintana en Pinot overtuigden nog niet in eerdere wedstrijddagen, Landa en Bilbao beginnen hun seizoen in deze wedstrijd. Achter hun vorm staat dan ook nog een vraagteken.

Voor de sterrenverdeling kijken we voornamelijk naar de renners die in de afgelopen weken al indruk op ons hebben gemaakt. De klimploeg van Trek-Segafredo kan dan zeker niet achterblijven. In deze sterrenverdeling zien we vier (!) renners van de Amerikaanse ploeg terug. Met Giulio Ciccone hebben ze dan ook de winnaar van vorig jaar in huis. Na goede optredens van Ciccone in de Tour de La Provence en Tour des Alpes Maritimes et du Var is het aannemelijk dat Trek-Segafredo de Italiaan naar voren schuift als kopman voor de Trofeo Laigueglia.

De vraag is echter of Ciccone wel de sterkste renner binnen zijn ploeg is. De Tour des Alpes Maritimes et du Var vorige week deed anders vermoeden. Hoewel Ciccone in de eerste etappe op een keurige vijfde plaats eindigde, waren twee van zijn ploegmaten outstanding. We hebben het dan over Bauke Mollema, die eerste en tweede werd in de eerste twee etappes, en Gianluca Brambilla, die met zijn zege in de derde etappe het eindklassement naar zich toetrok. Vergeet ook niet dat Vincenzo Nibali namens Trek-Segafredo start. De Italiaan kan met de afdaling na de Colla Micheri wel eens gevaarlijk uit de hoek komen.

Dan gaan we snel door naar een ander blok. Bij INEOS Grenadiers vertrouwen ze op twee renners. Michał Kwiatkowski liet met een tweede plaats in de Ster van Bessèges zien al over een goede conditie te beschikken. De heuvels in de Trofeo Laigueglia passen goed bij zijn rennerskwaliteiten. Egan Bernal is die andere renner die kan worden uitgespeeld. In de Tour de La Provence was de Colombiaan al goed, maar mogelijk heeft Bernal zwaardere heuvels nodig om een verschil te maken.

Ben O’Connor is misschien wel een verrassende naam in het rijtje der favorieten, maar de Australiër is uitstekend aan zijn seizoen begonnen. In de sterk bezette Tour des Alpes Maritimes et du Var eindigde hij op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Met ook nog de etappezege naar Madonna di Campiglio in de Giro d’Italia vers in het geheugen, is O’Connor een man om maar beter rekening mee te houden.

‘BAM!’, gaat ploegmanager Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step tweeten als een van zijn renners de Trofeo Laigueglia wint. Of dat mogelijk is? Ja hoor. Zijn ploeg kan woensdag op meerdere paarden wedden. Andrea Bagioli is in The Wolfpack toch wel de grootste kanshebber op succes na zijn zege in de Royal Bernard Drôme Classic dit weekend, maar vlak ook Mauri Vansevenant niet uit. De jonge Belg is misschien wel de dark horse voor deze wedstrijd. Ook is het interessant om te zien wat de winnaar van Omloop Het Nieuwsblad, Davide Ballerini, kan als de heuvels langer worden.

Op papier moet deze wedstrijd Matej Mohorič goed liggen. De Sloveen reed de Trofeo Laigueglia in 2017 voor het laatst, toen hij op de achtste plaats eindigde. Met de ervaring en kracht van nu kan de renner van Bahrain Victorious wel eens een heel eind komen. Tot slot noemen we nog drie smaakmakers uit eerdere edities. Diego Rosa (derde in 2020), Fabio Felline (winnaar in 2017) en Simone Velasco (winnaar in 2019) kunnen op ervaring ver komen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Giulio Ciccone

*** Michał Kwiatkowski, Bauke Mollema

** Andrea Bagioli, Ben O’Connor, Gianluca Brambilla

* Diego Rosa, Egan Bernal, Vincenzo Nibali, Matej Mohorič

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het is aangenaam fietsweer in Laigueglia woensdag. Met veel zon en een temperatuur van 16 ℃ kunnen de arm- en beenstukken wel af. Wind is er niet of nauwelijks. De Trofeo Laigueglia wordt niet op televisie uitgezonden, maar de organisatie zorgt voor een livestream op social media.