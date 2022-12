Kuypers wint enkele dagen na ontslag ‘stoempcross’: “Hoop dat ik prof kan worden”

Gerben Kuypers won vandaag de Exact Cross Essen. Het was voor het eerst dat de 22-jarige Belg de beste was in een televisiecross bij de profs. “Veel jongens kunnen dat dit jaar nog niet zeggen”, zei Kuypers, die momenteel nog geen profcontract heeft, in het flashinterview na afloop.

“Ik ben enorm tevreden, ik had dit totaal niet verwacht”, gaat hij door. “Het was een dag zoals het moest zijn, het was een stoempcross. Dat is hetgeen ik het beste kan. Het was voor het eerst dit jaar dat ik op zo’n parcours kon rijden. Dit toont aan dat er een bepaalde motor in me ligt.”

Al voor half koers kwam Kuypers alleen op kop te liggen. “Het was niet echt de bedoeling om zo snel weg te rijden. Ik wou wel een goede start maken. Dan zit je een paar rondes op je gemak, maar ik reed weg met Emiel Verstrynge. Hij reed daarna lek, denk ik. Dan was het nog zes rondes mijn eigen ding doen, zo foutloos mogelijk rijden. Maar ik ben dit wel een beetje gewend van in Frankrijk om alleen te rijden (Kuypers won dit jaar al vijf keer in de Coupe de France, red.). Op zo’n slijkerig parcours is het bovendien toch alleen tegen jezelf strijden.”

Ontslag

Kuypers stond in november centraal in een aflevering van de WielerFlits-rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’. Daarin vertelde hij dat hij in een fabriek werkt, maar inmiddels is zijn situatie veranderd. “Ik ben deze week gestopt met werken”, zei hij in het flashinterview. “Ik heb maandag ontslag genomen, omdat het niet meer haalbaar is om het te combineren. Ik hoop dat ik de kans krijg om prof te worden. Dat bewijs ik hier ook. Ik ben de enige niet-profrenner hier vooraan. Ik heb de voorbije maanden om kwart na vier moeten opstaan, dat was niet evident. Het waren geen gemakkelijke dagen, maar het moest wel. Anders komt er geen brood op de plank.”

Tot slot, vertelt Kuypers dat hij in televisiecrossen doorgaans een nadeel heeft. “Ik start vaak op de tweede of derde rij. Nu had ik het geluk dat ik op de eerste rij mocht staan, waardoor ik gelijk mee was. Als je op de derde rij staat, zit je meestal wat in het gedrum. Ik ben daar niet de allerbeste in. Ik laat mezelf doen en lig ik na één ronde al veertig, vijftig seconden achter. Dan rijd ik nog wel heel goede wedstrijden, maar dat komt dan niet op televisie. Het is mooi dat iedereen me nu kent, dat is heel belangrijk.”