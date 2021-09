Kuss ziet kopman Roglic schitteren: “Ik neem mijn hoed af voor Primoz en Bernal”

De zeventiende etappe van de Vuelta a España had niet beter kunnen verlopen voor Jumbo-Visma. Primož Roglič is na een indrukwekkende onderneming de nieuwe leider in de koers en zijn ploegmaat Sepp Kuss kwam knap als tweede over de streep in de rit naar Lagos de Covadonga.

Kuss, die in een sprintje bergop te sterk was voor onder meer Miguel Ángel López en Jack Haig, was na afloop uiteraard erg tevreden. “Het was echt een gedenkwaardige dag, het was echt de hele tijd koers”, liet hij weten aan Eurosport. “De jongens reden vandaag echt supergoed en Primož besloot mee te gaan met Bernal. Dat was echt een gedurfde move, maar ik voelde voor de start al dat hij vandaag iets wilde ondernemen.”

Het leverde de Sloveen uiteindelijk de ritzege op én de rode trui. In het klassement heeft hij nu een mooie voorsprong op zijn directe concurrenten. Enric Mas is nog altijd zijn voornaamste uitdager, maar volgt nu wel op meer dan twee minuten. “Ik denk dat Primož en Egan Bernal een geweldige etappe hebben gereden. Ik neem mijn hoed af.”

Jumbo-Visma moet de komende dagen echter scherp blijven. Zo staat morgen de koninginnenrit op het programma naar de gevreesde Altu d’el Gamoniteiru. “Ook de rit van donderdag zal weer zwaar worden. Er kan nog van alles gebeuren in deze Vuelta. We gaan ook morgen weer ons best doen.”