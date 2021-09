Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 18 naar Altu d’el Gamoniteiru

Daags na de machtsovername van Primož Roglič staat opnieuw een bergetappe op het programma in de Vuelta a España. De rit is ruim 162 kilometer lang en voert de renners naar de top van de loodzware Altu d’el Gamoniteiru. Het is de laatste echte bergrit van de Vuelta, dus het is een kans om Roglič toch nog onder druk te zetten. En natuurlijk azen de nodige aanvallers op een etappezege. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Het peloton is nog altijd in Asturië en de gemiddelde wielerfanaat weet dat de stijgingspercentages daar door de duivel zelf op de bergen zijn gelegd. De regio is de hel op aarde voor iedere wielerliefhebber. Deze achttiende etappe is de koninginnenrit en tevens de laatste kans voor de echte klimmers om het verschil te maken in het klassement.

De start vindt plaats in het historische dorp Salas, waar in het centrum nog veel behouden is uit de middeleeuwen. Het is een van de tussenstops op de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Salas huisvestte in 1993 een keer eerder de start. Djamolidine Abduzhaparov won toen de twintigste etappe met aankomst in Ferrol. Toen vrijwel vlak, nu allesbehalve.

Na een eerste paar dalende kilometer beginnen de renners al na tien kilometer te voelen dat de weg omhoogloopt. Dit zet zich door tot kilometerpaal 44,2 van deze etappe. In La Riera begint daar de klim naar de top van de Puertu de San Llaurienzu. Dat is een beklimming van de eerste categorie met vrijwel de gehele klim stijgingspercentages van 10% of hoger. Het gemiddelde ligt op 8,6% door twee wat langere afvlakkingen met zelfs een kort stukje dalen. De beproeving duurt in totaal 9,9 kilometer. Eenmaal boven volgt er een steile afdaling van ruim twintig kilometer, voordat de weg meteen weer gevoelig naar boven begint te lopen.

In Bárzana ligt vervolgens de tussensprint, maar dat is er waarschijnlijk eentje voor de bühne. Nog geen twee kilometer later ligt het beginpunt van de tweede klim van de dag, de Altu de la Cobertoria. Ook dit is een beklimming van de eerste categorie waarbij het gemiddeld stijgingspercentage net zo hoog ligt als op de San Llaurienzu. Deze klim is alleen iets korter (7,9 kilometer) en loopt bovendien gelijkmatiger. Daardoor is het gemakkelijker om je ritme te vinden en vast te houden. Wel zullen de renners ondervinden dat de weg steeds steiler zijn weg omhoog vindt. De piek van 14% ligt zo’n drie kilometer onder de top.

Kort nadat de renners de La Cobertoria gerond hebben, kunnen ze al linksaf slaan naar de finish. Ze slaan echter naar rechts en rijden daarna in noordelijke richting naar Oviedo. Op dit stuk kunnen de renners op adem komen en krachten sparen voor het onmenselijk zware slot. Anderzijds zou je in deze vlakke fase ook een alles-of-niets-poging kunnen zien, als er klassementsrenners en hun ploeg al op La Cobertoria een aanval op de leiderstrui plaatsen. De totale afstand van deze rit is ‘maar’ 162,6 kilometer en op de top van La Cobertoria moeten de renners dan nog 68 afleggen. Dat is te overzien als je ploegmaats voorop hebt.

De volgende beklimming begint namelijk op dertig kilometer voor het einde. De Altu la Segá o del Cordal (ze wisten niet zo goed welke naam ze nu precies aan de berg moesten geven) van tweede categorie is de gemakkelijkste van de vier beklimmingen van de dag. Dit is een berg van de tweede categorie, met een lengte van 12,2 kilometer en een gemiddelde stijging van 3,8%. Een luxe knecht hoeft hier nog niet overboord als er klassementsrenners zijn die een coup proberen te plegen. Verschillen zullen er niet optreden, daar is de klim simpelweg niet zwaar genoeg voor. Wel kunnen de renners hun benen vast op scherp zetten…

Puertu de San Llaurienzu Altu de la Cobertoria

De rit eindigt namelijk op de Altu d’el Gamoniteiru, een nieuwkomer in de Vuelta, maar wel eentje waarvan de organisatie denkt dat het meteen kan uitgroeien tot een klassieker. Deze monsterklim is volgens recreanten een van de allerzwaarste in de regio, naast die andere bekende berg: Alto de El Angliru, ook wel Het Beest van Asturias genoemd. Deze beklimming is liefst 14,6 kilometer lang en kent een gemiddelde hellingsgraad van 9,8%. Op enkele punten na komt het niet onder de 10%. Mede daarom stellen fietsrecreanten dat deze klim nóg zwaarder is dan de Angliru (12,5 km aan 10,1%), die andere bergtop in het Gamonal-massief.

De Gamoniteiru is dus weliswaar gemiddeld iets minder steil dan de Angliru, maar wel ruim twee kilometer langer. Naarmate de renners dichterbij de top komen (gekenmerkt door een verlaten weerstation en metalen kruis) gaat de weg steeds smaller zijn. Hoewel er op sommige plaatsen een nieuwe asfaltlaag is aangebracht, zullen de renners, net als op de Angliru, ook geitenpad met verbrokkeld beton onder de wielen krijgen. En alsof dat nog niet genoeg is, bereiken de renners pas in de laatste kilometer (gemiddelde stijging 14%) de piek van de gehele klim. Die ligt vlak voor de finishlijn is getrokken op liefst 17% stijging.

Het peloton is ook een van de lokale renners rijk. Pelayo Sánchez van Burgos-BH woont op zo’n twintig kilometer van de top van Altu d’el Gamoniteiru. Wie denkt dat hij daarmee in het thuisvoordeel is, heeft het mis. Sánchez rijdt er in zijn trainingen nooit omhoog, omdat hij de klim simpelweg te moeilijk vindt.

“Ik train vaak op de beide kanten van de Cobertoria”, vertelde hij aan Rouleur. “De Gamoniteiru, ondanks een fantastisch uitzicht, rijd ik echt bijna nooit omhoog. Dit is de koninginnenrit en hier zal de beslissing in het klassement vallen. Hij is lastig van voet tot top en je krijgt geen herstelmomenten. Asturische fans schreeuwen al jaren om dit moment. Het is spectaculair en we krijgen een show te zien.”

Voorts schrijft de organisatie nog dat er zelden zo veel hoogtemeters in één Vuelta-rit hebben gezeten. Spektakel gegarandeerd in deze laatste showdown voor de klassementsmannen. Vamos ciclistas, vamos escaladores!

Start: 12.38 uur

Finish: tussen 17.17 uur en 17.45 uur

Afstand: 162,6 kilometer

Favorieten

De bergetappe naar de Altu d’el Gamoniteiru is de laatste echte bergrit, al willen we vanachter onze computer de op-en-af-etappe naar Mos ook niet onderschatten. Het is dus een allerlaatste kans voor de achtervolgers van Primož Roglič om nog tijd terug te pakken. Met oog op de afsluitende tijdrit naar Santiago de Compostella zal dat moeten. Krijgen we opnieuw een alles-of-niets-poging van een van de favorieten?

We kijken in eerste instantie naar de mannen van Movistar. Iedereen achter Roglič moet, maar zij moeten écht. Enric Mas en Miguel Ángel López hebben niets aan een achterstand van respectievelijk 2.22 minuten en 3.11 minuten. De vraag is echter of de Spanjaard en de Colombiaan goed genoeg zijn om het de Sloveen moeilijk te maken. De demarrage van Bernal en Roglič moesten zij laten gaan, wat wellicht een teken aan de wand is dat het beste er wel vanaf is bij de Movistar-kopmannen.

Wel weten we dat de Telefónica-ploeg een plannetje kan uitstippelen. Daarbij kan López met een vroege aanval wellicht voor wat onrust zorgen. Op Lagos de Covadonga eindigden Mas en Superman López in dezelfde achtervolgende groep achter Roglič, nadat ze nog wel meerdere versnellingen hadden geplaatst. Het verschil konden zij echter niet maken.

Movistar werd in de eerste twee weken telkens in een zin genoemd met het woord ‘overtal’. Aan het begin had de blauwe armada nog drie kopmannen, maar na de opgave van Alejandro Valverde waren dat er nog twee. Die twee stonden wel telkens in de top van het klassement. In de bergrit naar Lagos de Covadonga was het echter Jumbo-Visma dat met een overtal de etappe kleurde. Kopman Primož Roglič was in staat om de demarrage van Egan Bernal te volgen en daarachter controleerden Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Sam Oomen en Koen Bouwman zijn aanval.

Er lijkt geen sleet te zitten op de vorm van Roglič, ook niet in deze derde week. De week waarin hij de afgelopen twee Vuelta’s nog wel eens in de problemen kwam. Dat hij de concurrentie op de Lagos de Covadonga op meer dan anderhalve minuut reed, toont aan dat hij een klasse apart is momenteel. De Sloveen heeft in het algemeen klassement dan ook een voorsprong van ruim twee minuten die hij moet verdedigen. Het voordeel voor Roglič is dat hij ‘gewoon’ de aanvallen kan volgen. Met zijn explosiviteit kan hij op de Altu d’el Gamoniteiru voor een vierde Vuelta-ritzege tekenen.

Een vraag die voor hem geldt, maar eigenlijk voor iedereen: Hoe verteert hij de natte omstandigheden van woensdag? Wellicht gunt Roglič de kans aan Sepp Kuss, die op de Covadonga ijzersterk voor de dag kwam en tweede werd. De Amerikaanse klimgeit heeft bovendien een goede eindklassering in het vooruitzicht. Zo is het verschil met de vijfde plaats van Guillaume Martin minder dan een minuut. En dat Kuss een koers kan afmaken, bewees hij in de afgelopen Tour de France in de rit naar Andorra.

Wie niet waagt, wie niet wint. Met die lijfspreuk trok Egan Bernal woensdag in de rit naar Lagos de Covadonga ten aanval. En dat 60 (!) kilometer van de finish. Het getuigt van moed van de Girowinnaar, die weet dat hij niet in absolute topvorm verkeert. Ondanks zijn monsteraanval, en ondanks dat hij een onverslaanbare Roglič niet kon volgen, hield hij een knap tempo vast in de laatste zware kilometers.

Bernal lijkt erdoorheen te komen en krijgt, bij een aanval, wellicht de ruimte van Rogla na de fijne samenwerking in de zeventiende rit. De Colombiaanse klimmer kijkt ondertussen tegen een achterstand van 4.29 minuut aan, dus heel gevaarlijk is hij niet. Adam Yates, momenteel zevende in het klassement, aast ook nog op een top-5-notering, maar hij lijkt niet in staat om grote verschillen te veroorzaken. Datzelfde geldt voor Bahrain Victorious-kopman Jack Haig. De Australiër, die flink wat steun heeft in de bergen, zal ondertussen zijn focus verleggen naar een podiumplaats in het eindklassement.

Jumbo-Visma heeft de rode trui weer in handen en dan weten de vluchters dat er kansen liggen. De Nederlandse formatie zal zich niet bovenmatig inspannen als een ongevaarlijke groep wegrijdt. We kijken daarom naar de vertrouwde namen die de afgelopen weken ook al in de aanval zagen in de bergetappes. Michael Storer en Romain Bardet van Team DSM springen er bovenuit. De Australiër won al twee bergetappes en de Fransman was de beste op Pico Villuercas. Woensdag probeerde Storer het opnieuw, maar beslisten de favorieten voor het algemeen klassement anders.

Rafal Majka rondde ook een aanval succesvol af. Kan de Pool van UAE Emirates dat kunstje nog eens herhalen? En dan is er nog een pak klimmers dat mag dromen. Bahrain Victorious zal nog een ritwinst willen na die van Damiano Caruso. De Italiaan kan zelf ten aanval trekken, maar ook ploeggenoten Wout Poels, Mark Padun en Gino Mäder (stiekem opgeklommen naar de tiende plek in het klassement) kunnen dit aan. En we noemen nog graag Mikel Nieve (BikeExchange), Juan Pedro López (Trek-Segafredo), Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) en David De la Cruz (UAE Emirates).

Of de vroege vlucht gaat standhouden, zal dus vooral afhangen van de intenties van de concurrentie van Jumbo-Visma. Als Movistar, Bahrain Victorious en INEOS Grenadiers dat initiatief niet nemen, mogen de aanvallers hun borst natmaken.

Naast de ritzege ligt voor veel potentiële aanvallers nog meer voor het grijpen: bergpunten! Met twee klimmen van eerste categorie (10, 6, 4, 2, 1 punt), een van tweede categorie (5, 3, 1 punt) en de loodzware slotklim (20, 15, 10, 6, 4, 2 punten) zijn maximaal 45 punten te verdienen. En dat terwijl de huidige leider Bardet 51 punten op zak heeft. Achter hem volgen Storer, Caruso, Roglič en Majka binnen 22 punten. De verschillen zijn dus te overzien en het biedt een strijd in een strijd.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Enric Mas, Sepp Kuss

** Miguel Ángel López, Egan Bernal, Michael Storer

* Romain Bardet, Damiano Caruso, Rafal Majka, Pavel Sivakov

Vuelta 2021: Deelnemerslijst

Weer en TV

Niet alleen het is parcours spectaculair, maar hevige buien kunnen voor extra spektakel zorgen. Dat meldt Weeronline. Met name in de bergen kunnen pittige regen- en onweersbuien ontstaan. Daarbij valt veel regen in korte tijd, is ook kans op hagel en schommelt de temperatuur rond de 17 à 20 graden. Het is nog even afwachten of het peloton precies een bui treft, maar dat er buien ontstaan in de regio Asturië rondom de Altu d’el Gamoniteiru is zeker. Opnieuw een zware dag dus…

De etappe is via de Eurosport Player integraal te zien vanaf 12.35 uur. Eurosport 1 is er vanaf dat moment ook bij, uiteraard met reclames tussendoor. Sporza schakelt in verband met de Benelux Tour later in. De uitzending op Eén gaat rond 15.50 uur van start.