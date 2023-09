maandag 4 september 2023 om 16:42

Kuss gaat als leider tweede Vuelta-week in: “Geen verwachtingen, maar geloof wel in mezelf”

Niet Remco Evenepoel, Primoz Roglic of Jonas Vingegaard, maar Sepp Kuss gaat als leider de tweede week van de Vuelta a España in. De Amerikaan van Jumbo-Visma heeft in het klassement een mooie bonus op de topfavorieten voor de eindzege, maar gelooft Kuss ook in eindwinst? De klimmer schat in de Podcast van Domestique zijn eigen kansen in.

Jumbo-Visma hoopte voor de start van de Vuelta met Jonas Vingegaard en Primoz Roglic een gooi te doen naar de eindzege in de Spaanse wielerronde, maar nu heeft de ploeg met Sepp Kuss ‘plots’ een derde pion om mee te spelen. De Amerikaan won in de eerste week al op knappe wijze de bergrit naar Javalambre en is momenteel de trotse drager van de rode leiderstrui. In het algemeen klassement volgt Marc Soler, zijn eerste belager, op 43 seconden.

Maar nog belangrijker: iemand als Remco Evenepoel staat toch al bijna tweeënhalve minuut in het krijt. Wat zegt dit over de winstkansen van de Amerikaan? “Ik kan nu iets meer risico nemen, omdat ik in een nieuwe positie zit. Ik heb zelf geen verwachtingen en de ploeg heeft ook geen onrealistische verwachtingen. Maar: ik geloof wel in mezelf. Ik voel me alvast beter dan in de voorbije Tour de France. Het zal, hoe verder we komen in deze Vuelta, allemaal afhangen van de frisheid.”

Kuss geniet nu van een welverdiende rustdag, maar dinsdag roept de plicht weer. En het is meteen een cruciale etappe in de strijd om het algemeen klassement, aangezien er een vlakke tijdrit van goed 25 kilometer is uitgetekend in en rond Valladolid. En tijdrijden, laat dat nu niet de grootste specialiteit zijn van de klimmer van Jumbo-Visma. Maar wat verwacht Kuss er eigenlijk zelf van?

Over de tijdrit

“Ik voel geen druk, ook niet voor de tijdrit. Het is ook niet alsof het de laatste etappe van deze Vuelta is. Ik moet gewoon in mezelf geloven en dan zien we wel wat er mogelijk is. Mijn laatste windtunneltest is wel van een paar jaar geleden. Ik kan mezelf maar een paar posities aanmeten in een tijdrit. In 2021 heb ik er wel veel aan gewerkt, maar dat pakte vreselijk uit. Ik heb dit jaar alleen op mijn tijdritfiets gezeten in de Giro en Tour en in aanloop naar de Vuelta voor de ploegentijdrit.”

Evenepoel denkt dat hij dinsdag twee minuten kan goedmaken op Kuss in de tijdrit. “Ik weet niet wat ik mag verwachten. In de afgelopen Tour reed ik nog prima tegen de klok. In veel tijdritten voel ik me best wel goed op het vlakke. Het zal allemaal van de benen afhangen. Het is voor een tijdrit wel goed als ik me wat frisser voel”, aldus de man in het rood.