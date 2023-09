Julian Dubbeld • zondag 3 september 2023 om 20:17

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 10, tijdrit in Valladolid – Evenepoel versus Ganna?

Dinsdag 5 september is een zeer belangrijke dag voor de klassementsrenners in de Vuelta a España. In de individuele tijdrit van en naar Valladolid zullen er verschillen ontstaan, maar wie deelt de grootste tik uit? Kan Sepp Kuss de rode leiderstrui behouden? En maakt Remco Evenepoel zijn favorietenstatus waar? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Valladolid ligt een heel stuk noordelijker dan waar de renners zondag zijn gefinisht. De stad ligt in de regio Castilië en Leon en het mag duidelijk zijn dat het peloton een loodzware tweede week richting de Pyreneeën tegemoet gaat, waarin menig klassementsrenner door het ijs zal zakken.

Wijnliefhebbers kunnen hun lol op in deze tijdrit. Valladolid staat bekend om haar wijnen. Bijna de gehele stad wordt omringd door wijngaarden, waarvan de Rueda, Ribera del Duero, Toro, Tierra de Léon en Cigales de bekendste zijn.

Maar goed, de tijdrit. Die is dus voornamelijk vlak. De start ligt aan Puente Mayor, een brug over de Pisuerga. De tijdrit kronkelt daarna door verschillende wijken en voorsteden, zoals Parquesol en Pinar de Antequara langs het stadion van Real Valladolid. Waar het hier nog zo bochtig is, zo recht is het tweede gedeelte. Perfect dus voor pure tijdritspecialisten. De grootste hindernis is een heuveltje van 600 meter na ongeveer tien kilometer.

De tussentijd wordt dinsdag na 13,3 kilometer opgenomen. De finish ligt naast Campo Grande, een groot park in het centrum van Valladolid.

Dinsdag 5 september, etappe 10: Valladolid – Valladolid (25,8 km)

Start eerste renner: 13.57 uur

Finish laatste renner: 17.30 uur

Afstand: 25,8 kilometer

Favorieten

In de eerste week van de Vuelta a España hebben we al het nodige spektakel gezien tussen de klassementsrenners. In de voorbije bergritten zijn we al een stuk wijzer geworden met betrekking tot de strijd om de rode leiderstrui. Er zijn in de eerste negen etappes ook al wel verschillen opgetekend in het algemeen klassement, maar dinsdag zullen de maskers nog een keer afvallen en gaan de klassementsmannen nog maar eens (figuurlijk dan) met de billen bloot.

In de individuele tijdrit van net iets meer dan 25 kilometer in en rond Valladolid zijn de mannen voor het klassement op zichzelf aangewezen, en is het bijvoorbeeld de vraag hoeveel tijd Remco Evenepoel kan pakken op zijn voornaamste concurrenten. En of de Jumbo-Visma-tandem Jonas Vingegaard en Primož Roglič de schade kan beperken. Of kunnen de Deen en Sloveen verrassen en misschien wel Evenepoel op achterstand zetten? En wat doen mannen als Juan Ayuso, João Almeida en Enric Mas en rode man Sepp Kuss?

De meeste ogen zijn voor deze tijdrit gericht op Remco Evenepoel. Voor heel wat renners is deze individuele chrono een belangrijke rit, maar voor de Belg is de tijdrit nóg wat belangrijker. De renner van Soudal Quick-Step hoopt dinsdag namelijk toe te slaan, een flinke tik uit te delen aan zijn belangrijkste concurrenten voor het klassement en zo een (eerste) fundament te leggen voor een tweede opeenvolgende eindzege. Evenepoel zal als de regerende wereldkampioen tegen de klok ook mikken op dagwinst. Dan zal hij eerst wel moeten afrekenen met enkele te duchten tegenstanders, maar Evenepoel is tot veel in staat.

Het parcours in en rond Valladolid is nagenoeg vlak, relatief kort en zeker in de laatste kilometers niet al te technisch. Het is wellicht geen gedroomde omloop voor een renner als Evenepoel, maar hij moet ook in deze tijdrit in staat zijn om uit te halen. De grote vraag is alleen of hij na een week Vuelta niet al de vermoeidheid begint te voelen van de al geleverde inspanningen, van het dag na dag presteren voor een klassement. Een voordeel voor Evenepoel: hij kan de batterijen weer opladen op de rustdag. Hij zal met andere woorden relatief fris aan de start verschijnen van deze individuele beproeving tegen de klok.

Een ander voordeel: hij is niet de leider in een klassement en mag daardoor in zijn eigen regenboogtrui starten.

Evenepoel kan zijn borst wel natmaken, want zijn voornaamste tegenstander voor de dagzege luistert naar de naam Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden van Imola en Leuven, en de man die vorige maand nog met Evenepoel streed om de regenboogtrui in het Schotse Stirling. Ganna moest toen, na een tijdrit van ruim 47 kilometer, twaalf seconden toegeven op zijn Belgische rivaal. Alleen: het verschil tussen Ganna en Evenepoel was die dag na 25 kilometer, de afstand van de aankomende Vuelta-tijdrit, te verwaarlozen. We verwachten ook nu weer een secondenstrijd tussen de twee tijdritmatadoren. Maar wie trekt er nu aan het langste eind?

Op basis van de voorbije tijdritconfrontaties moeten we Evenepoel naar voren schuiven als topfavoriet, maar er valt zeker iets te zeggen voor Ganna. De Italiaan won in het verleden al wel langere tijdritten, maar chrono’s tot dertig kilometer zijn toch echt zijn specialiteit. Daar komt nog eens bij dat de tijdrit met start en finish in Valladolid zo goed als vlak is, en dat is toch net iets meer in het voordeel van Ganna. De Italiaan van INEOS Grenadiers heeft zich daarnaast iets meer kunnen wegsteken in de eerste week. Waar Evenepoel als klassementsrenner geen moment mag verslappen, kan Ganna af en toe ‘op zijn gemak’ de bus opzoeken. Blijkt dit de sleutel tot succes?

Evenepoel en Ganna zijn de meest genoemde namen als het gaat over de dagzege in Valladolid, maar dat wil niet zeggen dat de rest bij voorbaat kansloos is. Neem nu de kopmannen van Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, die zich in het verleden ook al hebben bewezen tegen de klok. Vingegaard reed in de voorbije Tour de France de tegenstand nog op een hoopje in de enige tijdrit van de ronde. Twee belangrijke kanttekeningen: het uitgetekende traject was toen wel een stuk zwaarder en Vingegaard beschikte destijds over Tour de France-benen. Die benen heeft hij (althans, zo lijkt het) niet meegenomen naar de Vuelta.

De Deen staat er na negen dagen koers nog altijd uitstekend voor in de stand en heeft nog altijd uitzicht op de eindzege, maar maakte nog geen verpletterende indruk. Maakt het allemaal deel uit van een masterplan? Dinsdag worden we weer een stuk wijzer, want dan moet ook Vingegaard met de billen bloot. Zijn Sloveense ploeggenoot Roglič doet ook nog altijd mee om de eindoverwinning en zal ongetwijfeld weer een sterke tijdrit afleveren, maar we verwachten hem niet meteen op het hoogste schavotje. Roglič ziet toch liever een geaccidenteerde tijdrit, in een vlakke chrono komt hij normaal gesproken wat PK’s tekort.

Voor de dagzege kijken we voornamelijk naar de vlakkere tijdritspecialisten. Naar Stefan Bissegger, die in het tenue van EF Education-EasyPost mikt op een topnotering. De Zwitser kickt op een relatief korte en vlakke tijdrit en kan dinsdag dus zijn hart ophalen. We verwachten ook wel iets van Finn Fisher-Black. De nog altijd maar 21-jarige Nieuw-Zeelander reed dit jaar al top-10 in tijdritten in de Rondes- van Zwitserland en Polen en krijgt in de omgeving van Valladolid een ideaal parcours voorgeschoteld. De renner van UAE Emirates was de voorbije dagen al goed op dreef in het Spaanse gebergte, dus dat belooft!

Zeg je tijdrijden, dan zeg je Nelson Oliveira. De ervaren Portugees van Movistar stond in zijn carrière al twaalf keer aan de start van het WK tijdrijden en eindigde liefst zes keer bij de eerste tien. Zo ook dit jaar: afgelopen maand werd hij nog keurig zesde op het WK in Groot-Brittannië. Oliveira mag dan wel geen veelwinnaar zijn, we verwachten zijn naam toch wel weer in de top-10 van de daguitslag. Matteo Sobrero zal ook mikken op een top 10-notering, en als het meezit misschien wel top-5. De Italiaan van Jayco AlUla won al eens een tijdrit in een grote ronde. In de Giro d’Italia van vorig jaar was hij de snelste in de slottijdrit in Verona.

Een landgenoot van Sobrero, Mattia Cattaneo, staat ook bekend als een uitmuntende tijdrijder. Dat liet hij dit jaar nog zien met winst in de Ronde van Polen en een achtste stek op het WK. Een goede Cattaneo is misschien wel een zekerheidje voor de top-10, maar mag hij dinsdag wel alles geven op weg naar Valladolid? Cattaneo is namelijk een ploeggenoot van Evenepoel en dus krijgt de Italiaan van de ploegleiding van Soudal-Quick-Step misschien wel de opdracht om het rustig aan te doen, om zo krachten te sparen voor de komende cruciale bergritten. Of krijgt Cattaneo juist de opdracht om een richttijd neer te zetten voor zijn kopman?

Verder houden we rekening met een uitschieter van Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Dylan van Baarle (Jumbo-Visma), Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers), Bauke Mollema (Lidl-Trek), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), Thomas De Gendt (Lotto Dstny), Oier Lazkano (Movistar), Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic) of Luis León Sánchez (Astana Qazaqstan).

We kijken dinsdag echter niet alleen naar de strijd om de dagzege, maar toch ook (of vooral) naar het gevecht tussen de klassementsrenners. Evenepoel, Vingegaard, Roglic zijn al de revue gepasseerd, maar het is ook aan mannen als Juan Ayuso, João Almeida (UAE Emirates), Aleksandr Vlasov, Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe), Mikel Landa (Bahrain Victorious) en Enric Mas (Movistar) om een zo goed mogelijke tijdrit af te werken. We kijken dan vooral reikhalzend uit naar de prestatie van Ayuso, die ondanks zijn klimmerspostuur al erg goede tijdritten uit zijn benen wist te toveren.

En Sepp Kuss? De leider in het algemeen klassement staat nu niet bekend als een gepatenteerde tijdrijder, maar de Amerikaan van Jumbo-Visma kan misschien wel de tijdrit van zijn leven rijden en zo zijn rode trui behouden. Maar wat is dan straks het verschil met iemand als Remco Evenepoel? “Ik verwacht dat ik Kuss dinsdag wel een minuut of twee kan aansmeren”, was de Belg zondag, voor de start van de negende rit, nog vol vertrouwen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Filippo Ganna, Primož Roglič

** Jonas Vingegaard, Stefan Bissegger, Finn Fisher-Black

* Nelson Oliveira, Mattia Cattaneo, Juan Ayuso, Matteo Sobrero

Weer en TV

De voorbije dagen was het wisselvalligheid troef in Valladolid, maar dinsdag lijkt het de hele dag droog te blijven. In de middag stijgt het kwik naar de 27 graden Celsius. Er waait verder een matige tot zwakke wind vanuit het zuiden, aan windkracht 2.

Op Eurosport 1 en haar online kanalen begint de tv-uitzending om 14.15 uur, terwijl Sporza op VRT1 traditioneel om 15.50 uur met livebeelden komt. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.