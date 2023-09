zondag 3 september 2023 om 18:00

Sepp Kuss leider na eerste week Vuelta: “Moet vertrouwen hebben in tijdrit”

Sepp Kuss sluit de eerste week van de Vuelta a España af als leider. De Amerikaan overleefde het zware weekend in Spanje en kan dinsdag met een voorsprong van 43 seconden aan de tijdrit beginnen. “Ik moet vertrouwen hebben, we zullen zien hoe het zal uitpakken.”

Kuss begon het interview met Eurosport met een leuke anekdote: “Gisteren adviseerde Primoz mij nog om in de rode trui te slapen, maar het was te warm in de slaapkamer. Maar misschien is het wel een mooie pyjama.” Een goede nachtrust kon Kuss wel gebruiken, want in de rit van zondag was het meteen vuurwerk. “Het was heel erg zwaar.”

“Je weet het nooit met waaiers. Het kwam uiteindelijk allemaal weer bij elkaar, maar je kan beter van voren zitten dan achtervolgen. Het was heel zwaar en we hadden altijd een overtal in de waaiers”, ging de renner van Jumbo-Visma verder. “Het was geen gemakkelijke dag, voor niemand niet.”

Ook de slotklim vond Kuss zwaar. “Althans lastiger dan op papier. De finale was erg explosief, er waren wat gaten omdat het zo’n zware dag was. Hoe ik nu naar de tijdrit kijk. Ik ben heel relaxed. Ik ga mijn best doen, dat ik alles wat ik kan doen. Ik moet relaxed zijn en vertrouwen hebben. We gaan zien hoe het zal uitpakken.”