Kurt Van de Wouwer nieuwe sportief manager Lotto Dstny

Kurt Van de Wouwer maakt promotie binnen de ploegleiding van Lotto Soudal, de ploeg die volgend jaar verder gaat als Lotto Dstny. De 51-jarige oud-wielrenner gaat per direct aan de slag als sportief manager van de profploeg.

De laatste jaren was Van de Wouwer de manager van de opleidings- en de vrouwenploeg van Lotto Soudal. Ook was hij actief als ploegleider bij de Belgische formatie. Nu zal veel verantwoordelijkheid bij Van de Wouwer komen te liggen op sportief vlak.

“Deze ploeg betekent alles voor mij, na al die jaren dat ik hier als renner, sportdirecteur en manager van het Development Team en Ladies Team heb gewerkt”, zegt hij. “De Lotto-wielerploegen spelen een cruciale rol in het Belgische en mondiale wielrennen. De huidige selectie herbergt heel veel jong talent, aangevuld met een aantal internationale toppers vol ambitie. Ik geloof volop in de toekomst van wat volgend jaar Lotto Dstny zal heten en kijk ernaar uit om daar in mijn nieuwe rol mee vorm aan te geven.”

Over de invulling van de rol als CEO van de ploeg, is nog niets bekend. WielerFlits kon eerder al melden dat Axel Merckx in beeld is om John Lelangue op te volgen vanaf 1 januari 2023, maar die procedure is nog bezig.