Ploeg bevestigt: Axel Merckx kandidaat sportief manager bij Lotto Dstny

Zijn naam circuleerde al enige tijd in het geruchtencircuit, maar nu is ook vanuit de ploeg en hoofdsponsor bevestigd dat Axel Merckx kandidaat is om de nieuwe sportief manager van Lotto Dstny te worden.

Tijdens een meeting in Haacht spraken Roger Malevé (voorzitter van Captains of Cycling) en Daan de Wever (CEO van Dstny) hardop uit dat er inmiddels gesprekken met Merckx zijn gevoerd. “Maar er zijn meer kandidaten. Wij nemen de tijd om de juiste persoon te kiezen”, aldus Malevé.

Twee weken geleden werd bekend dat de ploeg in gezamenlijk overleg afscheid neemt van manager John Lelangue die vier jaar lang de scepter over de Belgische WorldTour-formatie zwaaide. Van twee kanten werd aangevoeld dat de chemie op was. Dat Lelangue aangaf dat zijn missie bij Lotto-Soudal was volbracht terwijl het team de degradatie uit de WorldTour niet heeft weten te voorkomen, zorgde voor de nodige kritiek.

“Laten we zeggen dat dit niet de meest gelukkige communicatie was”, benadrukt ook Malevé.

Axel Merckx wordt door velen de gedroomde nieuwe teammanager van Lotto Dstny genoemd. De zoon van Eddy Merckx en oud-prof woont tegenwoordig weer in België en is tweetalig. De laatste jaren is hij manager van het Amerikaanse beloftenteam Hagens Berman Axeon. Die ervaring is belangrijk, aangezien Lotto Dstny de komende jaren fel zal blijven inzetten op jonge talenten.

Grote vraag is echter of Merckx zelf wel deze stap wil zetten. De ploeg degradeert vrijwel zeker uit de WorldTour en Lelangue laat een team achter zonder een echte leider en er zijn geen grote aankopen voor 2023 gedaan. De Australische sprinter Caleb Ewan is de laatste twee jaar ver verwijderd van zijn topniveau, waardoor er al heel veel druk op de schouders van de pas 20-jarige Arnaud de Lie komt te liggen.

Dstny (lees: Destiny, een wereldwijd bedrijf met circa 1000 werknemers dat veilige cloudcommunicatie oplossingen biedt) heeft een clausule in het contract dat zij bij degradatie hun sponsoring kunnen beëindigen, maar De Wever benadrukt dat van deze optie geen gebruik wordt gemaakt.

“Wanneer we in mei een keuze hadden moeten maken over de sponsoring, dan weet ik niet of we waren door gegaan met de wielerploeg. Sindsdien hebben we vele gesprekken gevoerd met het bestuur, het management, de renners en alle betrokkenen bij de wielerploeg. Dat heeft ons veel vertrouwen voor de toekomst gegeven. Het is duidelijk dat we weer aan de ploeg moeten gaan bouwen”, aldus De Wever.

Toekomst

De Wever stelde de vraag waar Lotto-Dstny in de toekomst voor moet staan. Een vraag die niet meteen beantwoord kon worden. Inmiddels staat die doelstelling wel: Lotto-Dstny wil talenten naar de top brengen. Wanneer ze eenmaal aan de top worden overgenomen door teams met veel grotere budgetten dan heeft men daar vrede mee.

De Wever: “Maar een talent moet niet afhaken omdat hij het gevoel heeft dat hij bij Lotto Dstny niet de nodige stappen kan zetten. Wij zijn een kweekvijver, maar in de topsport gaat het altijd om winnen. Ik vind voetbalclub Racing Genk een mooi voorbeeld. Genk speelt met veel eigen jeugd, maar slaagt er ook in om te winnen. Daarnaast heeft het een organisatie die zeer professioneel werkt. Alles wordt er echter gedaan om die jonge talenten zo optimaal mogelijk te begeleiden.”

Er wordt pijnlijk onderkend dat de ploeg de afgelopen jaren op bepaalde gebieden is blijven stilstaan en dat nieuwkomers als Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Wanty-Gobert de inmiddels 37-jarige oude Lotto profploeg voorbij zijn gestreefd. “Misschien zijn we té lang blijven stilstaan bij de successen in het verleden. Dat we dachten dat het wel weer goed zou komen”, erkent Maléve. “En ook in de strijd tegen de degradatie hebben we te lang gedacht dat we die dans wel zouden ontspringen.”

De Wever nam na de Giro d’Italia het initiatief om te kijken op welke gebieden de ploeg stappen moest gaan zetten. Hij spreekt over een cultuuromslag die al in gang is gezet.

De Wever: “Ik ben ook gaan spreken met de performance personen van andere ploegen en kwam er zo achter dat we op dit gebied een achterstand hebben. Op het gebied van data-ondersteuning valt er eveneens nog veel te winnen. Daarnaast hebben we aangegeven dat de talentontwikkeling helemaal in eigen huis moet zijn. En niet meer uitbesteed moet worden aan derde partijen, zoals in het verleden met o.a Energy Lab en Paul Van Den Bosch gebeurde. Als we stap voor stap die inhaalslag kunnen maken, dan ben ik ervan overtuigd dat we weer omhoog kunnen kijken.”