Küng, Ganna en Mohoric blikken vooruit op Roubaix: “Droom is om solo aan te komen”

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn de grote favorieten voor Parijs-Roubaix, maar zij zijn zeker niet de enige kanshebbers. Verschillende uitdagers verschenen zaterdag al voor de camera van Cycling Pro Net om vooruit te blikken op de Hel van het Noorden. Daarbij ook Stefan Küng, Matej Mohoric en Filippo Ganna.

Küng, de nummer zes van de voorbije Ronde van Vlaanderen, eindigde vorig jaar als derde in Roubaix. “Dat was mooi. Dit jaar willen we het minstens net zo goed doen, misschien zelfs beter. Maar het is een heel moeilijke wedstrijd om te winnen. Je moet ongeschonden door het eerste deel komen om een rol te kunnen spelen in de finale. Het droomscenario is om solo aan te komen in het velodroom.”

Hoe heeft de Zwitser zich voorbereid? “Vorig jaar zaten er twee weken tussen Vlaanderen en Roubaix, met de Amstel ertussen. Dit jaar is het weer de klassieke aanpak. Ik voelde me goed in Vlaanderen, dus in de week erna moet je het niet overdrijven. Gewoon kalm blijven en morgen alles geven.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Parijs-Roubaix 2023 – Nieuw duel tussen Van der Poel en Van Aert?

Mohoric: “Geloof dat ik kan winnen, ander was ik hier niet”

Net als Küng, zat ook Matej Mohoric vorig jaar in het groepje dat op het velodroom sprintte voor de tweede plek. De Sloveen werd toen vijfde. “Ik hou van Parijs-Roubaix, daarom ben ik hier. Ik ben gevallen in de Ronde van Vlaanderen en nog steeds niet helemaal hersteld, maar ik denk nog altijd dat ik een kans heb op een goed resultaat.”

“Roubaix is de koers waar ik een realistische kans heb om te winnen, omdat ik in Vlaanderen niet van hetzelfde niveau ben als Pogacar, Van der Poel of zelfs Van Aert. Hier zijn het niet altijd de benen die het bepalen.”

Mohoric was betrokken bij de valpartij waar ook Biniam Girmay bij lag. “Ik zat net achter Bini. Ik heb veel huid verloren, maar ik denk dat ik er nog steeds goed voor sta. Ik hoop alleen dat ik niet weer val. Ik geloof dat ik kan winnen, anders was ik hier niet.”

Lees ook: Mads Pedersen met hoge verwachtingen voor Roubaix: “Wout van Aert zou niet starten als hij niet gelooft in winnen”

Ganna: “Je hebt geluk nodig”

Ganna pakte dit jaar al een tweede plaats in Milaan-San Remo en heeft een groot doel van Parijs-Roubaix gemaakt. Beschouwt hij zich als een van de topfavorieten? “Ik weet het niet. Het is nu herstellen en dan kijken we wel hoe het morgen gaat”, blijft hij op de vlakte.

De Italiaan houdt ook niet één specifiek team of één specifieke renner in de gaten. “In Roubaix is het lastig om één team of één ploeg te noemen. Je hebt geluk nodig, geen lekke banden en je moet voorin zitten. Ik denk dat we als ploeg ook met zijn allen voorin moeten zitten. We moeten goed opletten en uit de problemen blijven.”

Lees ook: Lampaert en Asgreen hopen op open koers: “Zal niet wachten tot de laatste strook”