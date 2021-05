Kruijswijk over Dauphiné: “Ik ben hier om de stijgende lijn door te trekken”

Steven Kruijswijk begint vandaag aan de 73ste editie van het Critérium du Dauphiné. De ronderenner van Jumbo-Visma hoopt in aanloop naar de Tour de France wedstrijdritme op te doen. “Ik heb nog niet de topvorm die ik straks in de Tour of de Vuelta nodig heb”, laat hij weten aan De Telegraaf en NU.nl.

De grote vraag is of de 33-jarige Kruijswijk straks op tijd klaar is voor de Ronde van Frankrijk. In het voorseizoen wist de ervaren klimmer weinig indruk te maken. In Parijs-Nice finishte hij maar net in de top-30 en ook in de Ronde van Catalonië (22ste) en de Ronde van Romandië (21ste) was het nog niet veel soeps.

“Ik hoop dat ik me hier kan meten met de andere grote namen, maar ik heb nog niet de topvorm die ik straks in de Tour of de Vuelta a España nodig heb”, aldus de renner van Jumbo-Visma. “Ik ben hier om de stijgende lijn door te trekken. Mijn niveau is zeker goed, maar zal nog niet top zijn.”

Pieken

“In de laatste twee etappes van de Dauphiné zitten zware beklimmingen, daar wil ik met de beste tien omhoog kunnen. Dat soort inspanningen heb ik nu nodig om straks top te zijn in de Tour de France.” Kruijswijk, die vorig jaar moest passen voor de Tour na een valpartij in het Critérium du Dauphiné, hoopt in de zomer te pieken.

Kruijswijk: “En dat is iets wat ik heel goed kan, pieken voor één speciale wedstrijd. Primož Roglič zal in de Tour onze nummer één zijn, maar ik wil daar ook presteren. Het is alleen maar goed voor de ploeg als we meerdere troeven hebben in de strijd tegen Tadej Pogačar en het blok van INEOS Grenadiers.”