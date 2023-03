Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck) enkele weken uit de roulatie

Kristian Sbaragli is de komende weken niet inzetbaar voor Alpecin-Deceuninck. De 32-jarige Italiaan liep bij een valpartij in de openingsetappe van de Ronde van Catalonië een breuk op in zijn scaphoïd, ook wel het scheepsbotje genoemd, en is inmiddels geopereerd.

In een hectische finale in finishplaats Sant Feliu de Guíxols gingen meerdere renners op hoge snelheid tegen de grond. Dario Cataldo was het voornaamste slachtoffer, maar ook Kristian Sbaragli, Michael Storer, Chris Hamilton en Adam Yates maakten kennis met het Catalaanse asfalt.

Sbaragli blijkt last te hebben van een gebroken scaphoïd, een klein botje in het polsgewricht, dat vanwege zijn vorm ook wel het scheepsbotje wordt genoemd. De snelle Italiaan ging onlangs onder het mes, zal nu enkele weken moeten revalideren en kan voorlopig dus geen rugnummer opspelden.

Giro d’Italia

“Na mijn val in de Ronde van Catalonië ben ik afgelopen zaterdag geopereerd aan mijn scaphoïd in mijn rechterhand”, laat Sbaragli weten via social media. “Alles is goed gegaan en nu begint voor mij een periode van herstellen en revalideren. Het is mijn doel om op 6 mei aan de start te staan van de Giro d’Italia. Ik denk verder ook aan Dario Cataldo. Bij hem is de schade nog veel groter.”