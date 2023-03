Dario Cataldo loopt meerdere breuken op bij zware val in Ronde van Catalonië

Dario Cataldo is voorlopig uitgeschakeld. De 38-jarige Italiaan heeft bij een val in de openingsrit van de Ronde van Catalonië meerdere breuken opgelopen. Dat meldt Trek-Segafredo op de ploegsite. Chris Hamilton van Team DSM brak bij dezelfde valpartij zijn elleboog.

Nadat hij op een kleine zes kilometer van de streep ten val kwam, werd Cataldo naar het ziekenhuis afgevoerd. Hier bleek hij zijn linker heupkop, rechter acetabulum (het ‘kogelgewricht’ van de heup), meerdere ribben en zijn linker sleutelbeen te hebben gebroken. Ook had hij twee breuken in de lumbale wervelkolom, waaraan Trek-Segafredo toevoegt dat er geen neurologische schade is.

Cataldo is bij bewustzijn en zijn situatie is stabiel. Hij zal worden overgebracht naar een ander ziekenhuis in Catalonië. Daar, in Girona, zal hij na een nieuwe beoordeling een operatie ondergaan om de dijbeenfractuur te herstellen.

Opgave Bouet

De valpartij vond plaats op een kleine zes kilometer van de finish van de eerste etappe van de Ronde van Catalonië. Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck), Chris Hamilton (Team DSM), Maxime Bouet en Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) behoorden ook tot de slachtoffers. Van deze vier stapt alleen Sbaragli dinsdag weer op. Terwijl Bouet zijn weg niet kon vervolgen na de klapper, haalden Hamilton en Delaplace de finish nog wel. Hamilton blijkt echter een gebroken elleboog te hebben en Delaplace kampt met een hersenschudding.

