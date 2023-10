dinsdag 10 oktober 2023 om 23:07

Kristallen Fiets: Ook ploegleiders Roodhooft en talenten Lecerf, De Wilde in de prijzen

Naast Remco Evenepoel en Lotte Kopecky zijn op het gala van de Kristallen Fiets nog meer prijzen uitgereikt. Zo werden ook de grootste Belgische talenten van het jaar en de beste ploegleider in het zonnetje gezet, al waren dat (alweer) twee ploegleiders die gekozen werden.

William Junior Lecerf ging met de prijs voor Belofte van het Jaar naar huis bij de mannen. Hij was met 448 punten nipt de winnaar, want Sente Sentjens (440 punten) was kort daarachter tweede. De ons ontvallen Tijl De Decker werd derde in de rangschikking voor talent van het jaar met 426 punten.

Julie De Wilde ontving de titel Belofte van het Jaar bij de vrouwen op de wielergala. Zij scoorde 824 punten en was daarmee beter dan Fleur Moors (746 punten) en baanrenster Hélène Hesters (296 punten).

De titel Ploegleider van het Jaar ging, net als in 2022, naar Philip Roodhooft en Christoph Roodhooft. Zij stonden aan het roer van de succesvolle formatie van Alpecin-Deceuninck, die onder meer Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix, het WK op de weg en etappes in alle grote rondes wist te winnen. Bondscoach Sven Vanthourenhout was tweede in die stand.