dinsdag 10 oktober 2023 om 22:55

Remco Evenepoel en Lotte Kopecky grote winnaars Kristallen Fiets

Op het gala van de Kristallen Fiets zijn Remco Evenepoel en Lotte Kopecky in de prijzen gevallen. Evenepoel wist het voorbije seizoen onder meer wereldkampioen tijdrijden te worden, terwijl Kopecky historie schreef door de wereldtitel op de weg te veroveren.

Voor de nog maar 23-jarige Evenepoel is het alweer zijn derde Kristallen Fiets, nadat hij eerder in 2019 en 2022 al de prijs voor beste Belgische wielrenner van het jaar won. Naast zijn WK-overwinning was Evenepoel ook trefzeker in Luik-Bastenaken-Luik, de Clásica San Sebastián en boekte hij twee ritzeges in de Giro en drie in de Vuelta.

Bij de vrouwen is Kopecky al toe aan haar vierde Kristallen Fiets op rij. Sinds 2020 is ze een klasse apart in eigen land. Dit seizoen won ze onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse, de Ronde van Vlaanderen, het BK op de weg, het BK tijdrijden, was ze tweede in de Tour de France Femmes en winnares van de groene trui, en pakte ze naast WK-goud op de weg ook nog twee wereldtitels op de baan.

Bij de mannen waren naast Evenepoel (964 punten) ook Wout van Aert (618 punten) en Jasper Philipsen (688 punten) genomineerd, bij de vrouwen waren naast Kopecky (1.088 punten) dat Justine Ghekiere (606) en Marthe Truyen (402).

De Kristallen Fiets werd dinsdagavond uitgereikt in het Renson Noa Outdoor Living in Kruisem.