Kortgeknipte Toon Aerts kijkt al uit naar comeback: “Ik wil evenaren wat ik al heb bereikt”

Vorige week donderdag maakte Toon Aerts bekend dat de UCI hem voor twee jaar wil schorsen vanwege een positieve dopingtest, deze maandag was hij te gast bij de podcast CROSS van Sporza. Daar vertelde hij over het afgelopen jaar en sprak hij alvast over zijn comeback.

Aerts testte op 19 januari 2022, bij een dopingcontrole buiten competitie, positief op het verboden Letrozole Metabolite. Sinds zijn positieve test kwam de crosser niet meer in actie. Het was een moeilijke periode, vertelt Aerts, maar inmiddels heeft hij de blik weer op de toekomst gericht. “Ik zou in de tweede helft van mijn carrière graag evenaren wat ik in het eerste deel heb bereikt”, zei de 29-jarige veldrijder.

“Ik zou graag weer toewerken naar een of andere grote overwinning”, vervolgde Aerts. Zijn schorsing zal – indien het voorstel bekrachtigd wordt – op 16 februari 2024 aflopen. Het volgende veldritseizoen is dan zo goed als afgelopen. “Als ik pas in september 2024 opnieuw mag starten, zal ik tegen de kerstperiode van 2024 wel weer in orde zijn.”

Korte coupe

Opvallend: Aerts deed zijn verhaal met een kortgeknipt kapsel, terwijl hij het afgelopen jaar lange manen had laten groeien. Dat had de veldrijder laten doen om zijn onschuld te proberen te bewijzen met haaranalyses. Die laatste analyse was vorige week en dus kon Aerts weer naar de kapper.

“De resultaten van de nieuwe haaranalyse heeft laten zien Letrozole sinds de voorbije zomer niet meer is gevonden. De blootstelling aan het product is dus gestopt na het vorige crossseizoen, dus waarschijnlijk komt het uit voedingssupplementen”, zei Aerts, die blij was met zijn nieuwe, korte coupe. “Met mijn haar is ook de stress een beetje weggeknipt.”

Aerts blijft ondertussen het schorsingsvoorstel van de UCI betwisten. Hij onderneemt binnenkort juridische stappen en zal zijn verhaal doen bij antidopingtribunaal van de Internationale Wielerunie.