Kopenhagen wil Tour-start verplaatsen naar 2022

Kopenhagen ziet af van een Grand Départ van de Tour de France in 2021. De Deense hoofdstad kan niet tegemoetkomen aan de wensen van de ASO en UCI om de start met een week te vervroegen. De havenstad wil in 2022 alsnog de Tour-start binnenhalen, werd bevestigd aan WielerFlits.

Volgens onze bronnen werken de ASO en Kopenhagen nu aan een deal om Le Grand Départ in de Deense hoofdstad met een jaar op te schuiven. De burgemeester van de stad – die tevens voorzitter is van het organiserend comité omtrent de Tour-start – heeft dat zojuist intern meegedeeld. Eerder deze week meldde Le Télégramme dat de Franse organisator ASO gesprekken heeft gevoerd met de Bretoense steden Lorient en Rennes, om daar de start in 2021 te organiseren.

De vervroegde start van de Tour de France heeft alles te maken met de Olympische Spelen. De wegwedstrijden vinden plaats in het beoogde laatste weekend van de Ronde van Frankrijk. Verzoeken van de ASO en de UCI om de wedstrijden te verplaatsen tot na de Tour, werd door het IOC in de wind geslagen. Daarop werd besloten de start van de Tour te verzetten van 2 juli 2021 naar 25 juni 2021. Kopenhagen kan in dat verhaal echter niet mee, omdat Denemarken op 28 juni een thuiswedstrijd op het EK voetbal speelt in de Deense hoofdstad.

Nu zet Kopenhagen dus in op een Tour-start in 2022.