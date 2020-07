‘ASO benadert Bretagne om Grand Départ 2021 over te nemen’ donderdag 23 juli 2020 om 08:36

De ASO heeft Bretagne benaderd om volgend jaar het Grand Départ van de Tour de France te organiseren. Dat meldt Le Télégramme. De organisatie wil de Tour een week vervroegen om de olympische wegwedstrijden te ontlopen, maar de beoogde startplaats Kopenhagen wil daar niet in mee.

Wielerunie had nog een verzoek neergelegd bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de wielerevenementen tijdens de uitgestelde Spelen in Tokio te verplaatsen, maar daar ging het IOC niet mee akkoord. De wegkoersen zijn in Tokio op 24 en 25 juli, precies tijdens het slotweekend van de Tour de France 2021.

En dus willen de Tour en de UCI de rittenkoers een week vervroegen. Dat betekent dat het Grand Départ niet op 2 juli is, maar op 25 juni. En daar steekt Kopenhagen vooralsnog een stokje voor, omdat op 28 juni in de Deense hoofdstad een wedstrijd van het EK voetbal gespeeld gaat worden.

Lorient en Rennes genoemd

Volgens Le Télégramme zijn de ASO en Kopenhagen momenteel in gesprek om de start van de Ronde van Frankrijk in een ander jaar te organiseren. De Tourorganisatie zou als plan-B de regio Bretagne benaderd hebben, en op dat verzoek is geen nee gezegd. Lorient en Rennes zijn steden die genoemd worden om het Grand Départ te organiseren.

Eigenlijk wilde Bretagne zich kandidaatstellen voor de organisatie van de Tourstart in 2024 (ter ere van de 70ste verjaardag van Bernard Hinault) of 2025 (veertig jaar na de laatste Tourzege van Bernard Hinault).