Koos Moerenhout geeft uitleg over WK-selectie: “Van Baarle en Van der Poel speerpunten”

Koos Moerenhout heeft zijn selectie voor het WK wielrennen begin augustus in Glasgow verklaard bij de NOS. De Nederlandse bondscoach zegt dat hij gezocht heeft naar renners die 'op hun niveau hun taken kunnen uitvoeren in hun deel van de wedstrijd' en die een 'optimale voorbereiding richting het WK' hebben gehad.

Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle zijn de kopmannen in de Nederlandse selectie. “Zij zijn onze twee speerpunten”, maakt Moerenhout duidelijk. “Niet iedereen in onze ploeg hoeft de finish te halen. Wel moet de rest ervoor zorgen dat onze speerpunten in stelling worden gebracht om te kunnen scoren.”

De bondscoach neemt een aantal renners dat nu in de Tour de France rijdt en een passend parcours in Schotland treft, niet mee naar het WK. Onder meer Danny van Poppel gaf aan ‘verrast’ te zijn door de keuze van de oud-renner.

Moerenhout geeft uitleg: “Je ziet dat steeds meer renners zich specialiseren richting de grote rondes, waardoor je bijna niet fitter uit een grote ronde kan komen. Van der Poel en Van Baarle zijn als speerpunten wel in hun achterhoofd met het WK bezig.”